官員稱台鐵很安全 專家：毛骨悚然

台鐵局新任副局長陳仕其認為台鐵很安全，發生太魯閣號出軌事件是外包廠商的管理問題。（本報資料照片）

5月14日，國家運輸安全委員會舉行大型會議，官員們聚精會神聽著國外專家分享「六標準差（Six Sigma）」改善管理流程的經驗；此時，太魯閣號 出軌事件剛滿一個多月。台鐵 局新任副局長陳仕其對著與會者說，他認為台鐵很安全，自己已坐了幾千次台鐵都沒出事，發生事故是外包廠商的管理問題。

「他的話還沒講完，我覺得毛骨悚然，死了49個人，裡面甚至有些只是孩子，講出這樣的話，太可怕了。」一與會人員向本報系聯合報證實這段言論，他回想當時耳邊聽進這段話頭皮發麻，「毫無風險管理的概念，他有辦法推動台鐵改革與提升安全嗎？如果是這種心態，我看不出任何改革希望。」

時代力量立委邱顯智也證實，會場上，每個人聽到陳仕其的言論都很傻眼。交通部與台鐵在太魯閣事故後，相關人等升官，但這樣的「升官」模式，乃至讓聯合大地持續監造台鐵工程的事務官仍是同一批人，「台鐵會好嗎？」

陳仕其受訪表示，當天座談是解釋事故非軌道問題，而是包商的外物入侵，沒有講什麼特別的內容。交通部被問起台鐵工程督導、改善狀況時，也都強調「普遍沒有大問題」。

不過，專家搖頭說，沒有任何數據可佐證台鐵已經改善了，基層卻不斷強調很努力，忙了半天卻被批評，如此落差，在一次次改革間愈來愈明顯，簡直「靈肉分離」。

台鐵高舉改革大旗，一名官員直言是「紙上談兵」，事故後，台鐵不斷開檢討會議，結果安全管理講了半天，基層多了很多文書工作 ，中階幹部不覺得要扛這些責任，「安全改革，未必改到痛點」。

「台鐵工地管理還是很糟糕。」邱顯智說，首先是工務段有如一個「獨立王國」，應盡督導、卻未落實；其次，交通部施工查核小組是否落實查核、修正缺失？最重要的是鐵道局缺乏查核人員、嚴謹機制，交通部還將台鐵新建工程交給鐵道局負責，難以發揮監督功能。