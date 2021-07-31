我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山房東拿錢換鑰匙 付47.5萬趕走房客

Delta變種突破中國防線 蔓延8省22地 逾200人確診

官員稱台鐵很安全 專家：毛骨悚然

記者楊竣傑、侯俐安／台北31日電
台鐵局新任副局長陳仕其認為台鐵很安全，發生太魯閣號出軌事件是外包廠商的管理問題。（本報資料照片）
台鐵局新任副局長陳仕其認為台鐵很安全，發生太魯閣號出軌事件是外包廠商的管理問題。（本報資料照片）

5月14日，國家運輸安全委員會舉行大型會議，官員們聚精會神聽著國外專家分享「六標準差（Six Sigma）」改善管理流程的經驗；此時，太魯閣號出軌事件剛滿一個多月。台鐵局新任副局長陳仕其對著與會者說，他認為台鐵很安全，自己已坐了幾千次台鐵都沒出事，發生事故是外包廠商的管理問題。

「他的話還沒講完，我覺得毛骨悚然，死了49個人，裡面甚至有些只是孩子，講出這樣的話，太可怕了。」一與會人員向本報系聯合報證實這段言論，他回想當時耳邊聽進這段話頭皮發麻，「毫無風險管理的概念，他有辦法推動台鐵改革與提升安全嗎？如果是這種心態，我看不出任何改革希望。」

時代力量立委邱顯智也證實，會場上，每個人聽到陳仕其的言論都很傻眼。交通部與台鐵在太魯閣事故後，相關人等升官，但這樣的「升官」模式，乃至讓聯合大地持續監造台鐵工程的事務官仍是同一批人，「台鐵會好嗎？」

陳仕其受訪表示，當天座談是解釋事故非軌道問題，而是包商的外物入侵，沒有講什麼特別的內容。交通部被問起台鐵工程督導、改善狀況時，也都強調「普遍沒有大問題」。

不過，專家搖頭說，沒有任何數據可佐證台鐵已經改善了，基層卻不斷強調很努力，忙了半天卻被批評，如此落差，在一次次改革間愈來愈明顯，簡直「靈肉分離」。

台鐵高舉改革大旗，一名官員直言是「紙上談兵」，事故後，台鐵不斷開檢討會議，結果安全管理講了半天，基層多了很多文書工作，中階幹部不覺得要扛這些責任，「安全改革，未必改到痛點」。

「台鐵工地管理還是很糟糕。」邱顯智說，首先是工務段有如一個「獨立王國」，應盡督導、卻未落實；其次，交通部施工查核小組是否落實查核、修正缺失？最重要的是鐵道局缺乏查核人員、嚴謹機制，交通部還將台鐵新建工程交給鐵道局負責，難以發揮監督功能。

台鐵 工作 太魯閣號

上一則

審查街頭藝人技藝 大法官認規定違憲

下一則

太魯閣事故將滿4月 台鐵工地防護仍讓專家瞠目結舌

延伸閱讀

中國交通部：貨櫃短缺問題 已有效緩解

中國交通部：貨櫃短缺問題 已有效緩解
庫柏工程清拆回收快速處理廢材

庫柏工程清拆回收快速處理廢材
疫情下…台灣港口 外國船員遭丟包暴增

疫情下…台灣港口 外國船員遭丟包暴增
台交通部9000萬元拚雲遊 疑綠網軍得標

台交通部9000萬元拚雲遊 疑綠網軍得標

熱門新聞

台積電成立近35年來，製造事業的主要重心幾乎都放在台灣，如今迫於地緣政治的壓力，不得不開始往歐、美甚至日本設立據點。(路透)

台積電全球廣設晶圓廠 金融時報：一個時代的結束

2021-07-27 15:35
台灣新冠疫情趨緩，疫情警戒7月27日起降為2級，桃園市一間連鎖咖啡店開放內用，並在桌上放置隔板，民眾戴口罩保持安全距離。中央社

台灣再度擊退新冠疫情 美媒歸功5大原因

2021-07-29 15:46
台積電、鴻海等採購BNT疫苗，蔡政府先卡後通，還大割稻子尾。圖為鴻海創辦人郭台銘（前左）當日與蔡總統會面後步出總統府。(本報資料照片)

黑白集／感謝背板的背後：戳破吃相難堪

2021-07-23 02:20
前總統李登輝辭世將滿一周年。他生前最疼愛的孫女李坤儀（右），日前產下第三胎男嬰，有望從母姓改姓李，延續李家香火。本報資料照片

辭世周年／李登輝外曾孫改姓 日後涉足政壇埋伏筆？

2021-07-25 17:46
核二廠2號機昨天清晨發生反應爐急停事件，經調查為人為疏失。 圖／報系資料照片

台灣核2廠2號機急停 調查結果：員工挪動椅子不慎壓到

2021-07-27 15:26
彭博資訊報導，今年台灣的新冠疫情急劇升高，數據顯示，台灣的死亡病例不尋常地高。路透

彭博：台灣新冠患者死亡率偏高 源於掉以輕心

2021-07-26 06:40

超人氣

更多 >
擋不住Delta 美研究：染疫者中74%已打完疫苗

擋不住Delta 美研究：染疫者中74%已打完疫苗
1張圖／東京奧運獎牌榜 中國19金領先日美衝第一

1張圖／東京奧運獎牌榜 中國19金領先日美衝第一

CDC：Delta病毒傳染力堪比水痘 恐引發重症 這場戰爭已轉變

CDC：Delta病毒傳染力堪比水痘 恐引發重症 這場戰爭已轉變
香港31日開始發電子消費券 每人港幣5000元

香港31日開始發電子消費券 每人港幣5000元
苗族姑娘摘金 明州鄉親尖叫飆淚：終於被世界看見

苗族姑娘摘金 明州鄉親尖叫飆淚：終於被世界看見