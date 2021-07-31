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林昀儒東奧爭銅飲恨：把不甘心化為動力

特派記者蘇志畬／東京31日電
台灣桌球小將林昀儒30日在東京奧運男單銅牌戰錯過賽末點遭到對手奧恰洛夫逆轉，未能為中華隊再添一面獎牌。（特派記者余承翰／東京攝影）
台灣桌球小將林昀儒30日在東京奧運男單銅牌戰錯過賽末點遭到對手奧恰洛夫逆轉，未能為中華隊再添一面獎牌。（特派記者余承翰／東京攝影）

年僅19歲的桌球「小林同學」林昀儒，混雙和搭檔鄭怡靜打下銅牌後，單打賽再有亮眼表現，前天四強賽和大陸「球王」樊振東打滿七局才落敗，昨天銅牌戰面對德國名將奧恰洛夫又是打滿七局，可惜第六局錯過「銅牌點」，以第四名結束單打旅程，深夜透露了自己心聲，表示要「把不甘心化為動力」。

不過「小林同學」和莊智淵還有機會締造另一新頁，兩人和陳建安明天就要在男子團體賽出戰克羅埃西亞隊，奪勝就能前進八強。

昨天的東京奧運男單銅牌戰，林昀儒又帶給台灣一場屏住呼吸的七局大戰，雖然最後以3：4敗給奧恰洛夫，林昀儒難過也可惜，「機會也不是隨時都有，自己沒把握住。」但不少網友仍為他表現讚賞，更被貼上「國民金孫」新封號。

前四局林昀儒以11：13、11：9、11：6、4：11與奧恰洛夫戰平，第五局11：4「聽牌」，第六局更以10：9取得第一個賽末點，然而奧恰洛夫逼平戰局，接著三次賽末點都沒把握，反以13：15讓出。

演變到七局大戰，林昀儒一開始還能以3：3咬住，但最後被拉開，7：11不敵奧恰洛夫，丟掉最後一局，林昀儒也想努力追趕，「但氣勢已經到他那邊」。

回顧這場比賽，林昀儒認為確實有機會，自己在戰術執行上也都有做到，就差在心態，「一領先，機會都沒把握住。」特別是幾個賽末點沒把握住，林昀儒自認沒有緊張，但確實出手時猶豫了，「差了一點自信心之類的」。深夜他在IG發文透露自己心聲，他表示「從哪裡跌倒就必須要從哪裡站起來，把所有的不甘心都轉化為明天的動力」。

2012年倫敦奧運銅牌戰，奧恰洛夫以4：2擊敗莊智淵，昨天又重演相同景象，只是對手換成林昀儒，奧恰洛夫感到有些抱歉，跟莊智淵、林昀儒也有私交，「我喜歡中華隊」。

克服四個賽末點拿下銅牌，奧恰洛夫認為在錯過第一個賽末點時，林昀儒的狀態開始下滑、自己相對上升。「他很不可思議。」奧恰洛夫看好林昀儒有成為世界冠軍、奧運金牌的能力，「有時候運動就是這麼殘酷，我很開心可以勝出，但我相信林會拿下他的獎牌。」

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