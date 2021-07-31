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涉四海前幫主命案 美鷹會精神領袖王鑫25年來首曝光

台灣新聞組／台北31日電
神秘美鷹會精神領袖王鑫（中）涉槍擊案遭刑事局帶回調查，複訊後200萬交保。後方美鷹會成員王建翔（右二）則諭令100萬交保。（記者張宏業／攝影）
神秘美鷹會精神領袖王鑫（中）涉槍擊案遭刑事局帶回調查，複訊後200萬交保。後方美鷹會成員王建翔（右二）則諭令100萬交保。（記者張宏業／攝影）

天道盟神秘「美鷹會」精神領袖王鑫疑牽涉「館長」陳之漢槍擊等案，前遭刑事局帶回漏夜偵訊，消息傳出震撼南北黑道，王在警詢時行使緘默權，一律未回答問題，警方昨天凌晨出動除暴特勤隊荷槍實彈，大陣仗押解王移送台北地檢署複訊，檢察官複訊後依殺人未遂等罪命王台幣200萬元（下同，約7萬美元）交保、限制出境。

特別的是，王鑫1996年涉及四海幫前幫主陳永和命案遭警方調查，但從未在媒體鏡頭前曝光，多數江湖兄弟也「只聞其名、不見其人」，昨天是王25年來「首度現身」，警方出動數十名警力到北檢戒護，陣仗歷年罕見，足見「王老闆」江湖地位舉足輕重。

同案被拘捕的土方公會理事長王建翔（綽號毛毛蟲）100萬交保；美鷹會長劉克堅（綽號阿扣）50萬元交保；美鷹會要角劉宗銘50萬交保、王鑫前司機李冠緯60萬交保，均限制出境。

檢警蒐證發現，王鑫因威名遠播，近年吸引竹聯幫寶和會靠攏，雙方關係密切，寶和會雖牽涉「館長」等多起槍擊案，但始終沒明確事證顯示王涉案，幕後藏鏡人始終神秘。

消息指出，檢調這次大規模偵辦王鑫，主要鎖定五大案調查，除「館長」案外，2018年台北市營建剩餘土石方資源處理商業同業公會前理事長王國振遭槍擊、2013年中國公關顧問公司負責人李世仁遭槍擊，也都懷疑與王鑫有關。另外，北市民權西路一起都更案，傳出釘字戶與建商爆發糾紛，釘字戶找美鷹會恐嚇建商；還有基隆市有土方場業者因利益分配不均及退股問題，得罪部分股東，股東找來美鷹會恐嚇已故陳姓老闆，兩起恐嚇案也是調查重點，要釐清王鑫或美鷹會是否介入。

王鑫早年雖因陳永和命案被警方鎖定，但後來證據也不足，這25年來幾乎與刑事司法系統絕緣，最近一次進出法院是兩年前，因涉及李世仁槍擊案被台北地檢署傳喚，甚至限制出境，儘管檢方將王列為被告，調查後還是獲不起訴。

刑事訴訟法規定，不起訴案件除非有新事實、新證據才能重啟調查，這次檢警鎖定李世仁案再次偵查，是否意味已掌握新事證，目前不得而知。據了解，王鑫全程行使緘默權，很多疑點檢警都無法追問。

槍擊 刑事訴訟 中國

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