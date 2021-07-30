涉館長槍擊案 警逮天道盟美鷹會要角王鑫

天道盟「美鷹會」精神領袖王鑫首度曝光。（記者張宏業／攝影）

網紅「館長」陳之漢遭槍擊 案，刑事局懷疑幕後仍有藏鏡人，昨天拘提天道盟美鷹會要角王鑫偵詢，依組織犯罪防制條例罪嫌偵辦；據調查，美鷹會作風凶狠、行事神祕，近年不少槍擊案均傳出與該組織有關，警方漏夜釐清。

官警說，美鷹會為天道盟天鷹會位於美國 的分會，在台活動範圍以台北市為主；67歲的王鑫常往返中國 大陸，在道上是「超大咖」人物，許多幫派分子都對他敬畏有加。

除了「館長」案，近年北市濱江街洗車場、立法院旁大樓槍擊案，刑事局偵一大隊追查均有竹聯幫寶和會運作痕跡，不排除幕後與美鷹會有關，昨赴王鑫位於新北市新店區住處拘提他，另帶回至少五名涉案分子調查。

去年8月，陳之漢在新北市林口區自家健身房前遭開三槍，手腳中彈送醫；槍手劉丞浩犯後攜槍投案，寶和會大組長施俊吉涉嫌策畫被拘提，新北地方法院本月初依殺人未遂等罪判施18年6月、劉16年徒刑。

2018年7月，北市營建剩餘土石方資源處理商業同業公會前理事長王國振，在北市濱江街洗車場洗車時被開六槍，右小腿中彈送醫；槍手黃啟文隔月由律師陪同投案，台北地院前年依槍砲罪嫌將黃判刑三年六月。

2013年6月，中國公關顧問公司負責人李世仁，在立院旁廣隆大樓被開三槍；涉嫌開槍的陳姓男子前往大陸，2018年8月被警方押解返台，因事證不足，槍擊案獲判無罪。台北地檢署懷疑王鑫牽涉其中，曾傳喚出庭並限制出境，後來認定證嫌不足，處分不起訴。

警方分析，相關槍擊案手法類似，犯案計畫縝密，偵查斷點多，槍手到案後，追查上手很困難。