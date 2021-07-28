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為詐騙集團買人頭戶 海巡人員收押

台灣新聞組／台北28日電

高雄檢警追查一起網路運彩詐騙案，發現海巡署秘書室九職等視察洪姓男子涉入，疑替詐團收購人頭戶，對象包括兩名海巡署人員；高雄地檢署26日指派檢察事務官與高雄市刑大北上，前往海巡署本部搜索，並將洪男帶回，洪雖矢口否認，但檢方認為涉嫌重大，昨天向法院聲請羈押禁見獲准。

海巡署昨證實調查人員上門搜索，但強調偵查不公開無法透露涉案情節；對於有海巡人員涉及不法深表遺憾，全力配合偵辦，絕不護短，並持續加強人員考核及法紀教育。

據了解，高雄市刑大日前發現有LINE群組以分析運彩開獎內容，引誘賭客下注，先讓賭客嘗甜頭，當賭客要求「出金」領獎金，便以各種理由搪塞，或以協助「秘密出金」名義，要求賭客另外匯款，騙走賭客下注及匯款。

檢警一路追查，得知五月間曾有領出人頭帳戶內存款的車手在台北落網，經過追查帳戶金流，發覺海巡署秘書室文書科九職等視察洪姓男子牽涉其中。

檢警前天進海巡署搜索，查扣洪男手機並將將人押返高雄；洪矢口否認涉案，用各種理由解釋與詐騙集團無關，但檢警查出洪疑以每個1萬台幣價格向兩名海巡人員收購人頭帳戶；檢方昨天複訊後聲押。

洪男年約41歲，中央警察大學67期水上警察系畢業，最早在海巡署艦隊分署服務，後來調秘書室負責國會聯絡業務，近年再調至文書科工作，目前是九職等視察。同事形容他個性隨和、愛打籃球，平時並無異狀，僅偶爾會私下跟同事借錢。

據了解，海巡署日前就有一名軍職人員出借人頭帳戶涉及詐欺，被查獲後供出洪男；洪男當時接受行政調查時辯稱是投資糾紛，直到高雄檢警前天搜索約談，才確認他疑涉入詐騙集團。

詐騙集團 警察 投資

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