桌球混雙奪銅…15年國手路 29歲鄭怡靜圓夢淚崩

台灣桌球「黃金混雙」林昀儒（左）與鄭怡靜（右）在東京奧運混雙季軍戰直落四橫掃法國組合奪銅牌。（特派記者余承翰／東京攝影）

14歲就選上成人國手，29歲的台灣桌球（乒乓球）「一姊」鄭怡靜，昨天總算一圓奧運奪牌夢，和搭檔林昀儒摘下混雙銅牌的她，一下場眼淚就潰堤，記者會也是數度哽咽，她笑中帶淚說：「其實現在還是非常激動，當下不能用言語形容這種開心，因為這是我生涯一直的夢想。」

15年來都是國手，鄭怡靜倫敦奧運因受傷錯過登上最大舞台機會，她說：「當時意識到，有多想要在奧運奪牌，現在夢想成真，一路走來，太不容易了。」

鄭怡靜上屆里約奧運打進女單八強，但仍無緣頒獎台，東京奧運 和合作兩年的林昀儒終於一圓奪牌夢，她笑說這塊銅牌只是起頭，「這只是開始，我還要打好幾屆呢。」她和林昀儒今天就要在個人賽登場，8月2日開始還要率中華男、女桌挑戰團體賽獎牌。

鄭怡靜的教練鄭佳奇原是大陸選手出身，後到了美國 ，代表美國隊參加里約奧運後轉任教練，和鄭怡靜關係亦師亦友；她感性說，鄭怡靜就像單純的小朋友，「心中只有桌球」，29歲的訓練量不輸年輕選手。

林昀儒、鄭怡靜拿下奧運桌球混雙銅牌，鄭怡靜在台南仁壽宮旁看電視牆轉播的鄉親歡聲雷動，獲勝一刻廟方放鞭炮慶祝，炮聲響徹雲霄。鄭怡靜的父親鄭博文難掩激動，開心說要告訴女兒：「爸爸看到妳火力全開，非常高興」。台南市長黃偉哲送上準備好的紅榜「榮獲銅牌」給鄭博文。現場親友團與鄉親有人激動落淚。

林昀儒的宜蘭老家，昨晚也吸引不少鄉親緊張觀賽，摘銅的一刻，臉書 社群馬上被祝賀文灌爆，宜蘭縣長林姿妙在臉書狂賀「宜蘭之光」，大讚林昀儒的表現讓鄉親感到驕傲。林昀儒母親說，能為國爭光，太棒了。

林昀儒就讀宜蘭國小時的桌球教練林嵩峰形容他是「沉默殺手」，在賽場上相當冷靜，比賽遇到亂流也能夠很快穩定下來，是難得的運動好手。