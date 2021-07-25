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台鐵活化石守車 2024起走入歷史

記者曹悅華／台北25日電
台鐵活化石「守車」 製表／曹悅華
台鐵活化石「守車」 製表／曹悅華

台灣鐵路管理局成立之初就存在的「守車」，至今已超過70個年頭，目前依舊馳騁在鐵道上，堪稱是台鐵的「活化石」。不過隨著台鐵車輛汰換計畫上路，莒光號、復興號預計2024年後將陸續淘汰，屆時守車的身影也會隨著消逝，這也讓鐵道專家感嘆，動力集中式列車的舊時代將走向結束。

台鐵局長杜微表示，許多人對守車確實存在懷念，但淘汰是個趨勢，列車已不需要設置守車。不過據悉，台鐵內部也有在討論是否保留部份已改為自動門的莒光號，讓未來旅客還有機會在客車車廂內看到守車配置。

台鐵機務處長陳詩本表示，守車就像是車長的辦公室，確保列車安全行駛，負責協助司機操控煞車、檢查氣軔，一有緊急事故，如列車脫節等，必須緊急拉手剎車。目前台鐵僅有部份貨車在最尾端加掛；此外，莒光號、復興號、藍皮列車和部分PP自強號等客車的第一車也看得見守車身影，新的電聯車則已不存在守車。

根據台鐵統計，莒光號剩176輛、復興號剩37輛、PP客車剩68輛守車，合計剩281輛守車。

至於貨車，則剩下93輛守車，其中專用守車剩33輛，使用年數逾50年；蓬守車剩60輛，使用年數38年到53年不等。陳詩本說，目前尚無具體退役時間表。不過據了解，2015年貨物列車開始高速化後，台鐵曾想要改造50輛守車，新增轉向架及冷氣，約需2000萬元台幣，至今仍無下文。

台鐵內部坦言，守車車況不佳、運用率不高，功能也被取代，這是不爭的事實，終究會走向報廢之路，只是時間早晚問題。

鐵道情報總編輯古庭維說，曾經全世界都有在用守車，但隨著自動化跟管理方式改進，很多國家已捨棄，僅剩泰國跟台灣。貨物列車加掛守車的景象，就像個「活化石」，側面還有「無論軍民不得搭乘」的字樣，相當懷舊。

鑽研守車多年的鐵道專家也說，守車就像是台鐵舊時代的一個稱呼，就算車廂上「守車」兩字消失，但精神永遠不會在台灣鐵路中消失。

台鐵 台灣 泰國

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