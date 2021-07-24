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感謝日本支援疫苗 88企業集資千萬日圓 登報為選手加油

台灣新聞組 / 台北24日電
台灣日本文化經濟協會特別選在奧運開幕前一天，募集88家台灣、日本企業、交流團體，超過1000萬元日幣，在日本《產經新聞》刊登全版廣告。(取材自臉書)
台灣日本文化經濟協會特別選在奧運開幕前一天，募集88家台灣、日本企業、交流團體，超過1000萬元日幣，在日本《產經新聞》刊登全版廣告。(取材自臉書)

東京奧運23日開幕，在台日文化經濟協會號召下，88家台灣企業及團體在東澳開幕前一天，於日本媒體產經新聞刊登全版廣告，感謝日本馳援疫苗，並為參賽的台日選手加油，「疫情讓台灣更了解日本才是真朋友」。

日本政府於台灣本土疫情陷入苦戰之際，短期間內援贈台灣三批、共330萬劑疫苗。

產經新聞22日刊登的全版廣告可見台灣黑熊與日本桃太郎同屬一隊，奮力拔河。台灣黑熊為桃太郎加油，桃太郎則稱黑熊是可靠夥伴。廣告上寫道，疫情讓台灣更了解日本才是真朋友。台灣永遠不會忘記日本贈送疫苗的友情。「不管任何困難，我們都可以攜手克服」，一起戰勝2019冠狀病毒病毒。

蘋果日報報導，對此，民進黨立委鄭運鵬在臉書表示，台灣日本文化經濟協會選在奧運開幕前一天，募集近80家台日企業、團體，超過1000萬日幣，刊登廣告感謝日本，「民間交流與合作，是台灣日本從戰後到重建堅定友誼的最大基礎，這種來自國民之間的信任感，不是任何外交手段可以達到的」。

台灣企業及團體6月也在產經新聞刊登兩整頁廣告向日本道謝，其中一頁用大大的文字寫著謝謝日本，患難見真情。

日本 台灣 東京奧運

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