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東奧開幕 盧彥勳及郭婞淳任掌旗官

台灣新聞組╱綜合23日電
網球好手盧彥勳第五度參加奧運，並將在開幕式擔任掌旗官。(特派記者余承翰／攝影)
網球好手盧彥勳第五度參加奧運，並將在開幕式擔任掌旗官。(特派記者余承翰／攝影)

因新冠肺炎疫情而延後一年的東京奧運今天開幕，中華代表團在第104順位登場，由舉重好手郭婞淳及「網球一哥」盧彥勳擔任掌旗官。

里約奧運獲得銅牌的郭婞淳，把奪金視為本屆參賽唯一目標。(圖：中華奧林匹克委員會提...
里約奧運獲得銅牌的郭婞淳，把奪金視為本屆參賽唯一目標。(圖：中華奧林匹克委員會提供)

在開幕式中扛起代表國家的旗幟，盧彥勳認為很難想像開幕狀況，「進場前可能會有點緊張。」但也因為代表台灣，「希望走出去有台灣的氣勢，展現出台灣的決心。」中華代表團只有六名隊職員、兩位掌旗官及兩位選手參加開幕。

台灣今年在女子舉重郭婞淳、女子羽球戴資穎、女子空手道文姿云、女子拳擊陳念琴、林郁婷、女子射箭、女子柔道連珍羚、男子體操李智凱、男子田徑標槍鄭兆村、男子跆拳道劉威廷、桌球混雙鄭怡靜／林昀儒等都有奪牌機會，有望挑戰雅典奧運2金、2銀、1銅的史上最佳成績。

中華射箭女團22日到比賽場地，進行最後練習並適應場地。(圖：教練倪大智提供)
中華射箭女團22日到比賽場地，進行最後練習並適應場地。(圖：教練倪大智提供)

中華代表團划船「甜姐兒」黃義婷和取得射箭「滿額」資格的中華射箭隊今天都將出擊，其中射箭排名賽早上由女子賽程先登場。中華3女將中，林佳恩總分651分、名列第21，表現最佳，團體總分1937，排名第7。教練團原本鎖定前四種子，可以提前晉級八強、少比一場，雖然偏離目標，不過至少以1分險勝義大利，避免落入第8，一晉級就要碰上第1名的南韓隊。

中華代表團划船「甜姐兒」黃義婷，22日抓緊時間練習。(圖：承筠行銷提供)
中華代表團划船「甜姐兒」黃義婷，22日抓緊時間練習。(圖：承筠行銷提供)

今天也要迎接東奧第一戰的還有划船「甜姐兒」黃義婷，自評適應狀況良好，不過前天有些微中暑，昨天因開賽倒數，訓練強度也有調整，以水感和啟航訓練為主。

「熱指數」高掛 濕熱考驗大

東京的平均濕度7月達最高點，開戰前中華代表團已經感受到東京濕熱氣候的威力，划船「甜姐兒」黃義婷21日出現中暑情形，奧運「五朝元老」盧彥勳也說，東京的氣候狀況對許多選手「都是挑戰」。

日本環境省從2006年開始提供「熱指數」相關資訊，作為判斷中暑危險度的數値，配合東奧，所有場館周邊都有「熱指數」可參考，共分基本安全、注意、警惕、高度警惕和危險；昨天直到東京晚上7點，仍有馬術、射擊、足球等場館周邊呈現黃燈的「警惕」狀態。

東京奧運 台灣 指數

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