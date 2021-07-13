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狠婦夥同情夫 涉毒昏丈夫焚屍 白骨裝袋棄溝渠

記者黃寅、陳宏睿／台中13日電
警方在陳姓兇嫌新竹家旁的排水溝找到袁姓死者的屍骨。（圖：民眾提供）
警方在陳姓兇嫌新竹家旁的排水溝找到袁姓死者的屍骨。（圖：民眾提供）

台中市袁姓男子5月9日赴苗栗探視離家妻女，一去不返。袁的家人報案，警方連日調查，發現袁疑遭姚姓妻子夥同外遇陳姓男子毒昏後以鐵棍打死，以汽油焚屍後，裝入米袋內棄屍。警方在陳男新竹橫山家旁排水溝找到屍體時，已成一堆白骨。兩人被捕陳承認犯案，姚女則避重就輕，檢方依殺人罪嫌聲押二人獲准。

據指出，57歲袁男和41歲姚女育有一名七歲女兒，兩人平日相處不睦，曾互控家暴，姚女和30歲陳姓男子外遇被袁發現，雙方鬧上法院，去年法院判姚女、陳賠袁台幣20萬（約7138美元）。

姚女去年12月趁丈夫睡覺時，以快乾膠黏住其眼，造成他受傷，袁因此對姚女控告家暴，姚女帶著女兒離家回苗栗娘家。

袁去苗栗後失蹤，弟弟5月31日向警方報案，指在哥哥家中發現姚女與陳有染的法院文書，懷疑二人與失蹤案有關。

警方查出袁失蹤後車子仍有人開，發現袁在5月9日，曾開車載妻女到西湖渡假村遊玩，監視器拍到袁喝下姚女給的咖啡後身體癱軟不適，當時警衛發現要協助，被姚女拒絕，監視器還拍到陳同時間也出現在度假村，疑早有預謀。

檢察官為求慎重指示警方蒐證，上月24日前往新竹橫山搜索，在陳住處外溝渠內查獲一包骸骨，帶回姚女、陳二人詢問。二人原否認知道袁男下落，直到警方出示相關監視錄影畫面才吐實。

陳姓男子稱，姚女在西湖度假村以安眠藥迷昏袁，二人將袁載回新竹橫山住處，後來袁醒來後，二人發生口角，他以鐵棍將袁打死，因擔心被發現，趁凌晨時在住處外空地草皮，以汽油燃燒袁的屍體，「燒了好幾個小時」，燒成骨頭裝在兩個米袋內，棄置在溝渠內。

姚女辯稱，她不堪丈夫家暴，所以找陳姓男子幫忙教訓丈夫，但否認涉案，說拿給袁喝的咖啡沒有下毒，陳殺害袁時她不知情。

警方查出，陳殺害袁之後，曾和姚女返回袁家搬走彈簧床和電視，把袁男車賣了，姚女還拿著袁的存薄在新竹提領六萬元。

姚女（右）涉嫌夥同陳姓男友殺夫。（取材自臉書）
姚女（右）涉嫌夥同陳姓男友殺夫。（取材自臉書）

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