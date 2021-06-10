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分別6年…電視驚見幼女獨闖邊界 母女德州流淚團圓

色膽包天！男趁女子在家過夜摸胸脫褲 對方丈夫睡在旁

記者蔡翼謙／台北10日電
士林地檢署偵結依強制猥褻罪嫌將呂的惡行起訴。(本報資料照片)
士林地檢署偵結依強制猥褻罪嫌將呂的惡行起訴。(本報資料照片)

新北市呂姓男子疑似假借聚餐名義，共2次邀約他的一名女性友人夫婦到家作客過夜，竟趁對方夫妻熟睡，2次入房親吻女性友人，掀開對方內衣摸胸、強行脫褲。呂第2次犯案時，遭女性友人用腳踹，跌倒發出碰撞聲；女性友人丈夫聽見跑出房查看，回房驚見呂與妻子共處一室，立刻帶妻子離開。士林地檢署偵結，依強制猥褻罪嫌將呂起訴。

起訴指出，呂男2019年12月29日，邀請他的女性友人、女性友人丈夫到家作客，還邀請多位友人，晚上10點多聚會尾聲，呂竟趁女性友人在廚房清洗時，用下體碰觸女性友人臀部，隔天凌晨又趁女性友人夫婦在地下室就寢，上前親吻女性友人並將對方內衣掀開強行親吻胸部。

2020年5月16日，呂又邀約該女性友人夫婦及多名友人，到他的住家聚餐住宿，隔天凌晨呂趁女性友人與丈夫在三樓就寢，入房強脫女性友人褲子，當下呂遭對方用腳踹，跌倒罷手離去。女性友人事後報案。

檢察官傳喚女性友人丈夫作證，他稱第2次到呂家聚餐時，睡到一半聽到碰撞聲，便離開房間查看，查看未果回房，赫然發現呂在自己就寢的房間，與妻子共處一室，立刻帶妻子離開。

呂事後向女性友人丈夫道歉，偵訊時也坦承犯行。士林地檢署根據呂道歉的對話紀錄、筆錄內容依強制猥褻罪嫌將他起訴。

檢察官

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