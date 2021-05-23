八通關大火不止 肇事官員恐遭逾億求償

玉山八通關古道杜鵑營地森林大火延燒七天，滅火難度高。（圖：嘉義林管處提供）

玉山八通關杜鵑營區本月16日發生森林火災，搶救已逾第七天，火勢仍在延燒，延燒面積超過71公頃。森林護管員在海拔3000公尺處開闢防火線，暫時守住火柱蔓延，但難以估計何時能完全滅火。對於肇事者NCC專門委員喬建中聲稱自己踢翻爐火引發森林大火，林務局初步估計，求償恐怕將破億元台幣(約354.7萬美元）。

今年全台森林火災肆虐，根據林務局統計，今年截至5月21日，國有林地火災件數就高達60起，光5月就有高達18件，比過去四年同期足足多了近六成，其中98.1%是人為因素引起，包括亂丟菸蒂、燃燒冥紙、燃放爆竹、燃燒雜草或垃圾等，加上今年乾旱，稍有不慎就可能引發火災。

「今年截至目前，幾乎全是人為。」林務局長林華慶說，今年發生森林火災地點，大多都是在低海拔，農民整地、燒墾，或是清明掃墓燒紙錢，也有好幾起是放沖天炮引發；中海拔以上則跟登山活動有關，2月初也有登山客進入霧台山區小鬼湖受困，以救援用狼煙升成營火，結果直升機一來，將火星 吹向一旁枯木，當場從救人任務，變成救火任務。

「人力真的已經捉襟見肘。」林華慶說，火季過後，希望能再爭取人力。不過他也說，就算投入大量人力、物力，也不可能遍布各地，當極端氣候成為常態時，需要民眾的警覺心才能加以防範。

空勤總隊表示，黑鷹直升機除了人員、物資運補，還要到南投陳有蘭溪上游載水，再飛到火災上空投水，光是燃油、維修成本，每小時就超過台幣20萬7000餘元。

據了解，當天引發大火的五人中除了喬建中，還有一人是前任檢察官、現任律師。林華慶說，一定會求償。初步估算，除了陸空人力動員、油料、物資，還燒到一大片1982年的造林地，高山造林成本高，「求償恐怕會破億」，這還不包含難以估計的生態損失。

對喬建中稱是「踢翻爐火」，知名登山部落客雪羊說，野外炊煮，不管是柴堆還是瓦斯爐，第一要務就是在爐火周遭確實清除所有易燃物，開闢出「防火圈」，這應該是所有登山人，都應該謹記在心的野外用火最高指導原則。