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沃草又出事 前執行長林祖儀涉挪用2000萬公款

記者吳亮賢、劉宛琳／台北21日電
獨立媒體「沃草」前執行長林祖儀。（本報資料照片）
獨立媒體「沃草」前執行長林祖儀。（本報資料照片）

網路媒體沃草（Watchout）繼第一任執行長柳林瑋涉挪200萬（台幣，下同，約7.15萬美元）公款後，沃草昨又指控前執行長林祖儀長期挪用公款、以沃草名義向銀行借款，牽涉金額超過2000萬元，沃草已對林提告。

2013年柳林瑋與林祖儀共同創辦沃草，但柳在2015年因「無授權挪用公款200萬元」遭解職，同時也因以公民團體1985聯盟名義募款30萬卻私吞而遭告發。當時柳挪用沃草公款行為還由林祖儀對外說明，如今林也陷入同樣爭議，但林昨未接手機，未取得回應。

林祖儀現為寓意科技公司監察人，並擔任貝殼放大群眾募資與集資顧問公司顧問。去年4月，林祖儀曾發起紐時廣告「Taiwan can help」募資計畫，反擊ＷＨＯ秘書長譚德塞，不到24小時就募資近2000萬，蔡英文總統還特別在臉書表達感謝。

署名沃草股東的「Ｓ姐」昨發表公開信，指控林祖儀長期挪用公款，已將他解職，並展開內部調查、清查與追討遭挪用款項，同時也委託律師提出刑事告訴。

「平常有在關心沃草的朋友們，可能會驚呼，沃草怎麼又出事了？」Ｓ姐說，她也自承失職，並向所有支持沃草的朋友們道歉。事件對外曝光後，一定會引來許多嘲諷和訕笑，像是「太陽花年輕人都是這種人」，她雖曾想過其他處理方式衝擊較小，但聽到林以「只是職務授權跟股東認知不同、金流處理有誤會」避重就輕說明後，決定斷然處置，否則將對不起團隊、支持者及廣大公民社會。

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