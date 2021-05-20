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八通關火未熄 馬崙山又燒起來

記者余采瀅、莊祖銘／連線報導
八通關杜鵑營地森林火災，林務局森林護管員移除地上可燃物，開闢防火線。(圖：嘉義林管處提供)
八通關杜鵑營地森林火災，林務局森林護管員移除地上可燃物，開闢防火線。(圖：嘉義林管處提供)

旱情嚴重，山林火警卻不斷！台中市「谷關七雄」之一的馬崙山昨日傳出森林火災，起火點位於八仙山事業區第102林班，地勢陡峭搶救困難；4天前登山客炊事不慎引發的中央山脈大水窟山下方八通關杜鵑營地大火，燃燒面積已逾51公頃，迄今也仍難控制。由於各地水源不足，增加搶救難度，災情令人憂心。

東勢林管處昨天上午7時30分接獲和平區斯可巴部落居民通報，指馬崙山冒出火煙，麗陽工作站先派兩人前往偵察，隨後集結40人救火隊趕往救援，因地處偏遠，步行3小時才抵達火場。

空勤總隊直升機空勘，發現起火點位於東勢林區管理處轄管八仙山事業區第102林班地，火場地勢陡峭，為針闊葉混合林，落葉腐質層堆積，增加救火難度，直升機昨投水兩次，灑下4噸水量，但擋不了火勢蔓延，昨天已確認燒毀面積1.52公頃。

八通關杜鵑營地（玉山事業區第52林班）16日凌晨因山友煮早餐不慎引發火警，5名山友被送辦，火勢則超過4天仍無法控制；林務局與空勤、陸航特合計已動員97人，目前只能退守防火線，燃燒山林面積已逾51公頃。

吳鳳科大消防系副教授盧守謙說，火勢目前仍持續延燒，近日天乾物燥，滅火團隊缺乏水資源，加上植披多為含油性高植物，火勢撲滅可能還要一段時間。

台中市谷關七雄之一的馬崙山19日傳出森林火災，因地勢陡峭，增加滅火難度。(圖：東...
台中市谷關七雄之一的馬崙山19日傳出森林火災，因地勢陡峭，增加滅火難度。(圖：東勢林管處提供)

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