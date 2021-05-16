野火延燒10公頃 惠蓀林場持續休園

惠蓀林場火災搶救不易，消防人員日夜搶救，避免火勢擴大延燒。（圖：南投縣消防局提供）

台灣 持續乾旱，南投縣仁愛鄉再傳山林大火，惠蓀林場九仙溪林道13日失火，因地形陡峭，又是針闊葉混合林，松類樹木油脂多，延燒速度快，加上乾旱缺水，包括第一、第二林班受損面積已達十公頃。陸空聯合搶救至15日仍無法完全撲滅，惠蓀林場受火災影響持續休園。

南投縣消防局說，火場範圍在惠蓀林場內，北至青蛙石、西至梨園山莊、平台區林道、南至關刀山林道、東至北港溪。靠直升機從日月潭 載水支援滅火，控制火勢勿往山下延燒，昨晚第一林班地火勢撲滅，但第二林班地仍有火頭，山區乾燥少雨，打火兄弟仍在努力，起火原因待查。

惠蓀林場九仙溪林道是13日傳出火警，第一時間延燒面積就達五公頃，由於是位處高處的針闊葉混合林，松類樹木油脂延燒速度快，加上偏偏遇連日乾旱缺水，搶救十分困難。

消防員冒險灌救阻止火勢往山下蔓延，空勤總隊直升機也動員多架次支援，從日月潭載水澆灌。但到15日上午包括第一、第二林班地都出現火頭，面積擴大到十公頃，中興大學實驗林管理處、惠蓀林場、林務局南投林管處及仁愛、國姓消防分隊和空勤總隊都投入救災行列，合計已動員119人，由興大實驗林管理處長盧崑宗統等指揮。