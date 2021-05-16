陸抽砂船澎湖海域翻覆 一死三失蹤

陸籍「海陽86」抽砂船翻覆，空勤總隊直升機在台灣灘海域吊掛落水船員。(記者林保光／翻攝)

大陸籍「海陽86」號抽砂船昨天在海峽中線附近發生船難，國搜中心與海巡署接獲通報，在距離澎湖約60海里的「台灣 灘」海域找到翻覆抽砂船，海空聯合緊急救起5人，但其中1人送醫不治，另還有3名船員下落不明，正持續搜救。

大陸籍抽砂船近年屢到台灣灘海域抽砂，2019年10月有「東泓」、「嘉良」2艘抽砂船在台灣灘海域同時翻覆，25名船員13人獲救，12人失蹤；去年7月，大陸籍「宏翔」號運砂船也同在台灣灘海域翻覆，海巡船艦找到4名船員遺體，另有4人失蹤。

海巡調查，「海陽86」號抽砂船昨天凌晨4時30分許翻覆，國搜中心接獲大陸方面請求協助，立即通報海巡署派船搶救，調派桃園艦、澎湖海巡隊3艘鑑艇接力趕赴，國防部 與空勤總隊也派直升機前往搜尋；昨天上午約8點多，在距離澎湖7美約60海里（約110公里）處，發現翻覆的海陽86號。

國防部偵搜機自翻覆船上救起4名大陸籍船員，飛往嘉義水上機場 後，桃園艦海巡人員發現另有1名落海船員穿救生衣漂浮附近海域，立即放小艇將人救上船，但這名落水船員被撈起已無生命跡象，由空勤總隊直升機吊掛送澎湖馬公三軍總醫院澎湖分院後宣告不治。

海巡署說，獲救船員供稱船上有8名船員，因此仍有3人失蹤，持續搜救，海陽86號為何翻覆還要調查。