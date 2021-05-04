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拔光指甲虐死5歲孫 恐怖外婆辯「他自己皮」

記者林孟潔／台北4日電
魏妙花長期虐待5歲外孫，還拔光指甲害命。(記者林孟潔／攝影)
魏妙花長期虐待5歲外孫，還拔光指甲害命。(記者林孟潔／攝影)

婦人魏妙花受女兒託付照顧5歲外孫，卻長期施虐讓外孫營養不良、骨瘦如柴，還常拿「不求人」、拖把毆打，並拔光外孫的指甲致死，一審依凌虐幼童發育致死罪判無期徒刑；案經上訴，台灣高等法院今開庭，傳喚法醫師、心理諮商師作證。

法醫作證指出，小孩手指變形、指甲脫落有一段時間，解剖時早已無法看到指甲結構；指甲是皮膚的一部分，而皮膚是布滿神經，拔光指甲會非常疼痛。

他說，小孩身型瘦弱幾乎是「皮包骨」，嚴重營養不良，口鼻部大片開放性鈍器撕裂傷，傷口大到無法癒合，可以從人中看到口腔內部和牙齦，造成大量失血，他研判是多次、反覆的外力毆打造成。

法醫指出，解剖發現小孩腦部幾乎看不到血色，顯見他生前失血過多，身體早已沒剩多少血，另手腳有綑綁結疤痕跡，小孩牙齒狀況很糟，上門牙脫落。再者，小孩因口鼻部傷口造成進食困難，且膽囊很大，顯示他很長一段時間未吃固體食物。

被虐死男童有一名姊姊，目前由家防中心安置中，並固定接受心理諮商；高院今也傳喚心理諮商師出庭作證，心理諮商師指出，女童目前接受一周一次諮商，進行遊戲、繪畫治療，起初女童呈現緊張、恐懼反應，連小鳥、門窗聲響都會受到驚嚇，歷經一年多的時間，如今才比較自由自在。

心理諮商師指出，女童在意「死亡」的議題，也不喜歡旁人提到弟弟，因為她感到對不起弟弟，認為自己應該救弟弟卻辦不到，女童也說外婆會打弟弟全身，還讓弟弟睡在浴缸中，「要洗澡再把弟弟拖出來，洗完再拖進去」；女童也出現創傷重現，因為在電視上看到太魯閣事故，畫面有救護車，讓她馬上聯想到弟弟。

另因魏妙花羈押期限屆滿，法官問及對續押與否的意見；魏妙花表示，她想要出去，「不是我虐待他的，是他自己皮，拿棍子玩」等語。法官諭知全案候核辦。

男童母親因無法同時照顧與前夫生的3個小孩，2018年7月將男童和男童姊姊載到外婆家，但未打照面就離去，魏妙花不滿獨自照顧小孩，開始凌虐，不但不給外孫吃飯，還會用繩子、鐵絲綑綁脖子跟手腳，用不求人、掃把和拖把毆打，力道大到掃把柄都打斷，更狠的是用工具拔掉他的指甲。外孫不堪凌虐，還感染肺炎，前年10月31日昏迷倒地後，因顱內出血、出血性休克死亡。

男童頸部有撕脫傷，肢體有綑綁疤痕，因十指指甲反覆被拔，以致指甲呈現不同時期甲片撕脫後再生長及半脫落狀態，不僅左無名指彎曲變形、十指指節也腫脹。他的人中撕裂傷糜爛、癒合不全、化膿、穿透內唇，無法正常咀嚼。

偵訊時，魏婦坦承動手，但有些傷是她覺得外孫「被阿公附身」，為「驅靈」才動手，有些則是教訓他調皮。魏婦主張有精神疾病，希望減刑，但一審認為醫院鑑定結果正常，她手段殘忍、犯後態度惡劣，判無期徒刑，褫奪公權終身。

台灣 高院

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