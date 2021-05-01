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半年了 殉職飛官F5E機骸打撈上岸

台灣新聞組╱綜合1日電
台東志航基地F-5E戰機去年起飛後墜海，歷經半年尋找，4月30日終於在加路蘭海域打撈上船，戰機機體完整，沒有因墜海撞擊分離。(圖：聯合報讀者提供)
台東志航基地F-5E戰機去年起飛後墜海，歷經半年尋找，4月30日終於在加路蘭海域打撈上船，戰機機體完整，沒有因墜海撞擊分離。(圖：聯合報讀者提供)

空軍台東志航基地F-5E戰機去年10月29日起飛後墜海，飛官朱冠甍中校雖跳傘但仍殉職，遺體隨後尋獲。空軍委託銓日儀公司打撈失事飛機，歷經半年時間，昨天終於將機骸打撈上船，載往高雄港供台東檢方調查；打撈人員哭紅眼說「能夠成功打撈，算是給殉職飛官一個交代。」

空軍司令部表示，隸屬於第7飛行訓練聯隊單座F-5E型、機號5261失事戰機殘骸，昨天下午在運安會調查官現地協助下，於台東外海由委外廠商將殘骸打撈上船。

空軍司令部指出，後續將依調查程序，由各專業單位、運安會調查官及民間發動機專業人士等，共同檢視殘骸，做進一步事故釐清。

一名參與打撈作業的工程人員說，雖然台東加路蘭海域不深，但海流強勁，加上去年10月開始直到今年3月東北季風海象不佳，打撈作業幾乎受阻，但只要天氣好就出勤，那怕只有短短的二、三天，都不放棄一絲尋找墜海戰機的機會。

銓日儀公司掌握這幾天天氣好轉，海象逐漸良好，前天派遣旗下打撈作業船趕赴台東加路蘭海域，昨天利用先進專業的「深拖系統」及「水下無人載具」等儀器定位後，花了近8個小時，終於將失事戰機打撈水面，現場人員無不感動。

打撈人員表示，戰機再浮出水面的那一刻，大家心裡還是擔心會不會損害嚴重，但浮出水面後，發現機體保持相當完整，機翼和機身沒有因墜海撞擊分離，也沒有嚴重破損，只有機頭和座艙部分因當時飛官跳傘，有所損害，這次成功打撈，算是給殉職飛官一個交代。

台東地檢署主任檢察官曾揚嶺說，因富岡漁港水深較淺，打撈作業船（寶拉麗絲號）無法進港，因此機骸將載往高雄港，檢察官會前往高雄港全程錄影存證，隨後機骸再運往台東志航基地，再進行後續調查工作。

台東F-5E成功打撈後，是否再前往花蓮及屏東打撈分別於去年11月17日失事的F-16和今年3月22日兩架失事的F-5E，銓日儀公司礙於與軍方簽署保密協定，拒絕透露相關資訊。

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