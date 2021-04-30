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政二代趙介佑涉毒掀風暴 綠高層震怒下令開鍘

台灣新聞組╱台北30日電
趙介佑（中）先前依販賣毒品及詐欺等罪，遭到檢方聲押。 (翻攝自臉書)
趙介佑（中）先前依販賣毒品及詐欺等罪，遭到檢方聲押。 (翻攝自臉書)

民進黨台北市黨部評委召集人趙映光之子趙介佑涉販毒詐欺遭聲押，政治風暴延燒，引發民進黨高層震怒。民進黨台北市黨部昨天緊急開會，執委會建議「最嚴厲除名處分」，評委會受理後啟動調查程序，擬下周除名。

藍營人士指出，趙介佑曾是黨代表、蔡英文總統2016年台北市競選總部顧問；趙映光是市黨部評召、趙的姑姑趙心瑜是民進黨台北市黨部執行長，「趙氏兄妹」和黃承國關係密切。這次趙介佑涉案，連親綠的三立新聞都報導「趙介佑染毒，犯民進黨天條」，綠營各派系高度關注。

民進黨台北市黨部昨先召開執委會，據了解，趙映光則在開會前，先致歉表達教子無方，也主張嚴懲，隨即離場迴避；全體執委無異議通過趙介佑違反黨紀移送評委會裁處案，但因評召趙映光迴避，最快下周除名。

據了解，民進黨中央原本希望北市黨部昨天就完成所有開鍘程序，市黨部卻以評召缺席、啟動調查程序為由，拖到下周才處理。民進黨高層不滿北市黨部未立即處分，黨中央昨晚連發兩分聲明，責成市黨部迅速除名。

國民黨團書記長鄭麗文批評，趙介佑仗著老爸和黃承國關係，在士林、北投橫者走，蔡英文總統難道不該管管？台灣治安如此敗壞，難怪「慶記」(子彈)滿天飛。

民進黨 蔡英文 台灣

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