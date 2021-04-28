黑衣人砸警局 所長滅證 分局長被拔

欺上瞞下 台北市松山警分局局長林志誠（右）在中崙派出所門口，見證教官楊忠蒞（右二）與衝進派出所砸電腦的徐姓男子（著白衣者）等人，握手言和。(記者蔡翼謙／翻攝)

台北市松山警分局遭黑衣人闖進叫囂、毀壞電腦，警方不但未究辦，還聲稱停電沒錄到衝突影像，安排被追打的體技教官與黑衣人在分局前握手言和。不過案情昨急轉直下，市警局長陳嘉昌在議會坦言錄到的影像遭人為刪除，已還原影像送辦十名滋事者及所長、副所長。警政署加碼拔掉分局長林志誠，改調市警局內勤。

由於市警局曾在市長室晨會報告時堅稱「停電、斷電、沒錄到」，市長柯文哲 雖不相信卻尊重調查，昨天中午陳嘉昌向柯報告「錄到影像被格式化刪除」，柯顯得相當生氣。外傳市府高層要求今年7月屆齡退休 的陳嘉昌自請處分。

基層警喊：所長替長官背黑鍋

黑衣人闖派出所滋事事件，剛被調整職務的所長許書桓、副所長顏敏森涉湮滅證據及縱放人犯遭送辦，分局長林志誠丟官改調內勤，引起基層警界不滿，直言「所長替長官背黑鍋」。針對許書桓「誤刪監視器畫面」被函辦，曾與許共事的員警說，許工作認真、思路清晰，不可能故意刪影片，犯這種低級錯誤，懷疑有人授意，在幫某人「擦屁股」，「太可疑了，鍋背太大了！」

另外，台北市議員也紛紛質疑警方是否與從事酒店經紀的徐姓滋事者很有關係？議員游淑慧更質疑是有力人士協調，監視器畫面才「消失」，要求政風追查。

「松山之亂」重傷警紀，加上近期警方違法盤查、逮捕爭議，風紀案件頻傳，警政署長陳家欽昨晚重話指示，大刀闊斧汰劣、法辦不肖員警，未來各單位主官負成敗責任，務必懲處、調整相關官警，加強執勤技巧及執法比例原則。

「松山之亂」不是警察 出包個案。桃園警員盤查走路吃早餐的詹姓女教師被質疑「很蠢」後，依妨害公務罪嫌將女老師逮捕送辦，引起軒然大波；警察執法輕重不一，包庇說謊，欺上瞞下的作為，也引起國會關切。