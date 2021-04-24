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避開藻礁 三接擬外推1公里 環團：解決不了生態問題

台灣新聞組╱台北24日電
大潭藻礁爭議未解，政院最快下周宣布三接替代方案。圖為大潭藻礁與施工中的中油天然氣第三接收站。(本報資料照片)
大潭藻礁爭議未解，政院最快下周宣布三接替代方案。圖為大潭藻礁與施工中的中油天然氣第三接收站。(本報資料照片)

蔡英文總統前天與環保團體對藻礁與中油三接議題未取得共識，黨政人士透露，府方已將環團的相關意見彙整送至行政院，考量若重新環評將曠日費時，目前替代方案底線是外推至不超過環評範圍，等於最多外推至離岸1公里，政院最快下周宣布。

黨政人士指出，三接工業港建設離岸740公尺，未來外推原則為「不超過環評範圍」（即1公里），因為影響工程時間最短。至於部分環團提出推到5公里外的替代方案，超過環評範圍要重新環評，延長的時間恐怕5年起跳，且外推若達5公里，工程難度更高。

環保人士直言，三接設在大潭，除有生態爭議，海象也不穩定，不管外推幾公里，都解決不了環境生態、能源安全的問題，要求行政院應公開、詳實評估所有方案的可行性。

民進黨內部質疑，環團連外推5公里方案都不接受，對於政府與環團能否找出對話交集點並不樂觀。

蔡英文總統與藻礁公投發起人潘忠政等14名環團代表會面後，潘忠政稱感到心情沉重，總統府發言人則回應：「如果心胸開放，或許心情也就不那麼沈重了」。國民黨主席江啟臣昨批評，這種說法嚴重傷害環團關心環境的心，也等於告訴國人，政府對環團意見或訴求的態度有多輕蔑。

江啟臣認為，蔡政府應具體拿出行動，到底解決問題方案是什麼？是繼續堅持，還是要做調整？還是等待公投結果？如果是要等待公投結果，大家就來拚公投；如果要調整、改變，就讓中油天然氣第三接收站停工。

據了解，府院盼持續溝通的態度沒有改變，但民進黨內部對藻礁團體始終鐵板一塊，唯一訴求就是停工、不蓋三接的態度，已出現不滿聲浪，有黨內人士表示，「怎麼溝通都不會有結果」，當政府溝通與退讓都無效時，最後就交由公投「直球對決」。

公投 藻礁 蔡英文

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