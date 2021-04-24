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多次求饒無人理 7歲童學柔道2周 遭教練狂摔腦死

台灣新聞組／台中24日電
7歲黃姓男童在校外上柔道課時，疑遭教練、學長輪流重摔20多次。(取材自udn影音網)
7歲黃姓男童在校外上柔道課時，疑遭教練、學長輪流重摔20多次。(取材自udn影音網)

台中市豐原區南陽國小一年級的7歲黃姓男童，本月21日在校外上柔道課，疑遭6段實力教練、學長輪流重摔20多次，造成嘔吐並陷入昏迷，陪同上課的舅舅見狀，趕緊將男童送醫急救，緊急安排開顱手術，仍宣告腦死，何姓教練被依業務過失傷害罪送辦。

來源：聯合影音網

男童舅舅表示，孩子學柔道才兩周，21日晚間被一名國小四年級的學長與教練摔了20多次，但教練沒發現出手太重，孩子禁不起重摔，多次倒地求饒「我的腳、我的頭、不要了」，甚至中途一度嘔吐，但教練仍不為所動，最後孩子臉色發白、昏迷才緊急送醫。

豐原醫院指出，男童到院時昏迷、抽搐、瞳孔放大、顱內出血，經緊急開刀，目前插管中，昏迷指數三分，被宣告腦死。

黃姓男童家長說，孩子情況很不樂觀，期待能夠奇蹟甦醒；何男向警方坦承曾多次摔並袈裟壓制男童，但辯稱是正常教學，力道也沒很重，不知道怎麼會發生這種事。

男童父親控訴，兒子被摔後趴在地上爬不起來，何姓教練還以為他是裝的，硬把他拖起來連摔7、8次，「孩子何其無辜，他才7歲，只是單純想要學柔道。」

昨天「教學」影片流出，引發網友撻伐。「這太誇張了啦！小孩子很脆弱的，難道教練自己沒有孩子嗎？」「過失致死？這不是謀殺嗎？」「一個七歲小孩當27歲在操，教練到底動機是什麼？」「一個年輕的生命被凌遲致死，實在令人氣憤。」

台中市府教育局指出，經查開班單位為台中市體育總會柔道委員會，上課地點位於瑞穗國小旁體育館地下室，該體育館由教育局委託瑞穗國小代管，無償提供給有需求的委員會使用，推廣體育活動。

教育局說，黃姓男童對柔道有興趣，卻在學習過程中不幸發生意外，教育局已請學校主動協助學生家長提供法律扶助，對有關人員的疏失責任，必定追究到底。

台中市豐原區南陽國小一年級的黃姓男童，在校外上柔道課，疑似遭教練、學長輪流多次重...
台中市豐原區南陽國小一年級的黃姓男童，在校外上柔道課，疑似遭教練、學長輪流多次重摔，造成男童昏迷送醫。(圖：家屬提供)

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