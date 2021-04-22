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協造潛艦英籍顧問墜谷亡 國安系統下令「保密」

記者高凌雲／台北22日電
蔡英文(中)就任後拍板啟動潛艦國造，台船曾致贈潛艦模型。(圖：海軍提供)
蔡英文(中)就任後拍板啟動潛艦國造，台船曾致贈潛艦模型。(圖：海軍提供)

花蓮中橫公路4月4日發生一起意外，一名英籍男子騎自行車摔落山谷離奇身亡，警方迅速接獲國安系統指令，要求對這名外籍人士身分保密。

據指出，這個男子名為安迪，祕密赴台參加潛艦國造工程，擔任工程設計顧問，4月即將任滿返國，利用假日到中橫騎車協助公益募款，卻在無人目擊下摔入山谷死亡，檢警相驗後，以意外結案。

台船昨表示，該英籍男子是台船承攬業務的外籍服務工程師，與潛艦國造無關，該顧問是利用休假期間個人旅遊，不慎發生意外，公司深表遺憾。

該名英國工程師意外死亡後，國安系統馬上接獲通報，國防部長邱國正、參謀總長黃曙光、海軍海發中心邵維揚、台船董事長鄭文隆等人都表達哀悼。死者遺體已經火化，4月底將由一同赴台的其他英國潛艦工程顧問人員，護送骨灰罈回英國。

這名英國工程師與同伴騎乘自行車，在中橫轉彎處連人帶車衝出公路墜落山谷，警消獲報到場，男子已無呼吸心跳。春假期間遭逢太魯閣號意外，全台關注，4月4日該起中橫自行車意外，一人死亡，未引起太多注意。

但奇怪的是，安迪身故後，國安單位竟隨即接管後續事宜，層層上報到海軍總部、國防部及國安會，處理的檢警消都被要求封口，對安迪的身分保密到家。

英國 國防部 太魯閣號

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