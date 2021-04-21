懷疑老公外遇 妻涉買凶殺夫

杜姓婦人涉嫌教唆兩名少年殺害丈夫的地點。(圖：聯合報讀者提供)

高雄杜姓婦人懷疑曾姓丈夫外遇，爭吵時被毆打，前晚涉嫌找兩名輟學少年持開山刀砍殺曾致死；警方昨天逮捕行凶少年，兩人供稱受杜婦唆使，代價50萬元(台幣，下同)，還打算殺了小三再向杜婦要報酬，但杜婦否認買凶殺夫，警方漏夜調查。

據了解，56歲杜婦是死者曾姓男子（50歲）第二任妻子，結婚20年；曾姓男子在輪胎行工作，與前妻生的二女兒同住，杜婦平時做老人居家照護工作，很少住在夫家。

涉案余姓、王姓少年都高職輟學，平常出入死者家附近宮廟，剛赴台中參加大甲媽遶境活動，才回高雄就動手行凶。

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警方調查，杜婦4月4日回夫家，發現丈夫帶女子回家並要求離婚，兩人大吵，杜婦被打傷，隔天到楠梓警分局告家暴 ，聲請緊急保護令。

事件在地方傳開，杜婦也在曾家附近宮廟抱怨丈夫行徑，余、王兩少年聽她訴苦，問杜婦想怎麼辦，杜婦稱要「收了」丈夫和小三；多次商談，杜婦提到製造事故、曾死亡可領到保險 金，願以保險金中的50萬元當酬勞。

前晚近7點，兩名少年在曾姓男子下班返家途中埋伏，見曾經過，由王姓少年佯裝問路，余抽出西瓜刀連砍曾右頸四刀；曾送高雄榮總醫院急救，前晚9點多不治。

警方通知杜婦到醫院後，查覺杜婦神色有異，調閱監錄畫面發現，前天下午3點多，杜婦載余姓少年到曾工作的輪胎行附近疑似勘查地形；3小時後兩少年共乘電動自行車前往，進入一棟公寓變裝，再等曾下班時行凶，事後還與杜婦在另處碰面談話。

警方認為杜婦涉嫌重大，昨天逮捕兩少年，兩人承認犯行並供出杜婦以50萬元教唆細節，還表示也打算若殺了小三要再向杜婦要報酬；但杜婦否認，辯稱前天只是帶少年去買東西，沒有叫他們殺害丈夫。