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濫權法官 把女助理當按摩師、使喚幫女兒找家教…

記者王宏舜╱台北21日電
新竹地方法院法官吳振富因濫權，被判免除法官職務，轉任司法事務官。(本報資料照片)
新竹地方法院法官吳振富因濫權，被判免除法官職務，轉任司法事務官。(本報資料照片)

新竹地方法院法官吳振富擔任民事執行處庭長期間，利用對三名法官助理業務督導權限，使喚她們幫女兒找家教、處理校外兼課考題與旅遊行程，另要女助理替他按摩、刮痧，曝光後還要助理說「不是按摩」、是她善意主動。監察院認為吳濫用權力彈劾，懲戒法院職務法庭昨判吳免除法官職務，轉任桃園地院司法事務官。

司法事務官負責辦理審判核心以外等事務，分擔法官工作，吳現職月薪為18萬4000餘元(台幣，下同)，轉任後薪水將降為10萬5000餘元。

52歲的吳振富曾任板橋（改制前）、苗栗地院法官，後來在竹院擔任庭長，直到前年8月卸下庭長一職，去年1月起停職。

職務法庭調查，吳振富自2018年5月底起至前年6月間，經常要求女助理幫他處理與業務無關、逾越聘用契約的私事，包括要在清大任教的自傳、期中考題、回答同學提問，連訂下午茶、香港自由行規畫都要助理代勞。

吳還曾要求一名女助理用手指幫他搓揉太陽穴、雙肩、頸部和刮痧，女助理感到相當屈辱、不受尊重。

吳振富也曾擔任學習司法官、律師轉任法官學員的兼任導師，動輒以「不要給我抓到把柄、一定把你除掉」等言詞恐嚇學員，得知有女學員懷孕，還以她會請產假，說「分發不要填新竹地院」。

職務法庭抨擊吳歧視生育婦女，違反性別平權，也降低民眾對民眾對司法信任度。

司法院統計，過往被免除法官職務、轉任司法事務官者，僅一人因已66歲轉任後立即退休，其餘事後皆離開公務體系。

遊行 退休 歧視

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