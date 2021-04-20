撞見半夜餵奶的屋主…瘦小竊賊險被丟下樓 盼警快來

被害屋主只穿內褲，衝到陽台制伏瘦小竊嫌。（取材自臉書）

63歲慣竊鄭姓男子前天凌晨爬鷹架闖入新莊區某民宅行竊，被半夜起床餵奶的年輕夫婦撞見，男主人為護妻女，死命抓住鄭嫌雙手，一度緊張想將鄭丟下樓，鄭無力反抗並求饒，希望警察 趕快來救他，雙方僵持7分鐘「生死交關」，直到警方前來。

37歲男屋主事後在臉書 社團描述「宵小闖入驚魂記」，他說前天凌晨大約2點半，起床幫兒子泡奶、換尿布，妻子突然慌張說「陽台有怪聲」！他恍恍惚惚只穿1條內褲過去查看，跟竊賊4眼對望，雙方嚇到呆愣2秒。

屋主大喊「老婆，報警！」對方突朝他臉噴灑不明液體，並用金屬扳手攻擊，但他體型壯碩又比較年輕，扭打過程受了傷，仍很快把瘦小竊嫌壓在牆角。

屋主形容，當時恐懼加緊張，很想把竊嫌從3樓丟下去，但怕防衛過度，只好緊抓住對方雙手，用體格優勢壓制，貼身僵持約7分鐘，終於警察趕抵。

警方調查，案發地點是老舊連棟透天厝，位處新莊、樹林行政區交界，鄭姓慣竊家住附近不遠，利用隔壁正在裝修房屋工程鷹架，攀爬到被害人住家企圖行竊，還沒進屋在陽台就被逮個正著。

鄭自稱缺錢，當時很害怕，希望警察快來救他，噴被害人臉的液體是路邊撿到的液態護髮素噴瓶，無刺激性；警詢後依侵入住宅、竊盜未遂及傷害罪嫌移送新北地檢署，檢方聲押獲准。