「海軍版丁允恭」上尉遭爆劈腿逼墮胎 艦指部：已調職

海軍潛艦戰隊一名上尉爆出感情糾紛，遭調職懲處。（本報資料照片）

海軍潛艦256戰隊所屬海豹軍艦（舷號792）艦務官左姓上尉艦務官遭爆劈腿三女，讓女友二度懷孕，事後聲稱孩子不是自己的，逼她墮胎 ，導致女友企圖輕生；海軍艦隊指揮部昨表示，對於左姓上尉未能審慎處理個人情感產生糾紛，導致軍譽受損，單位已依「國軍軍紀維護實施規定」懲處，並調離現職。

綜合媒體報導，海軍潛艦256戰隊所屬海豹軍艦（舷號792）一名左姓上尉艦務官遭爆劈腿3女，更不戴保險 套發生性行為，讓女友二度懷孕，事後聲稱孩子不是自己的，逼她墮胎。

據蘋果日報報導，左姓上尉女友氣到輕生，所幸被閨密發現救回，險釀一屍兩命慘劇；向該艦艦長投訴，卻被嘲弄「慶幸我沒有女兒」；女友再向海軍司令劉志斌告狀，最後左姓上尉被以「與民人有糾紛」為由，記申誡2次後調離現職，到其他艦隊。

女友哭訴左姓上尉行徑「簡直跟總統府前發言人丁允恭沒兩樣」，而海軍謹記申誡2次，根本是「官官相護」。

海軍艦隊指揮部表示，左姓上尉2020年2月任職256戰隊海豹軍艦期間，於社群 網路認識吳女並交往，對於左姓上尉個人感情處理失當，造成糾紛情事，已列為案例宣教，並強化官兵兩性情感處理輔導，以杜絕類似案件發生。