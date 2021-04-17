檢舉達人3個月舉發8000違停 耗費警力又惹民怨

高雄市警局三民二分局轄區3個月來接獲近2萬件交通檢舉，其中8000多件來自特定檢舉達人。（記者邱奕能／翻攝）

高雄市汽機車位一位難求，檢舉案卻多到爆，三民第二分局轄區1到3月有名特定檢舉人檢舉逾8000件機車違停，警方光寄送通知單就花台幣30萬郵資，藍綠議員都在議會關切過度舉發，會耗費警力為處理違規案而癱瘓處理治安能量，高雄市警察 局長黃明昭表示會研議處理。

高市三民二分局轄區有名檢舉人，3個月內檢舉超過8000件交通違規，當地民怨四起，紛向民代告狀。

據高市交通大隊統計，今年1到3月機車違停舉發案有4萬3772件，三民二分局即達8219件，且多為特定檢舉達人舉發，警方光郵寄違規通知就花30萬元郵資。

日前高雄市議會開議，包括議員康裕成、陳玫娟質詢時都關切此事，要市長陳其邁與黃明昭解決，康裕成表示，當地很多機車是停在騎樓被檢舉，這也凸顯高雄機車位不足窘境，警方為處理這些檢舉案耗費人物力，就足以癱瘓處理治安的能量。

三民區多名里長表示，住戶把車停在自家門前，又沒妨礙到誰，卻莫名吃罰單，怨聲載道。陳其邁限局處兩周內提出解決辦法，三民二分局為此，本月13日起針對易檢舉路段祭出「大聲公」策略，由員警沿街提醒民眾別亂停車，以免荷包失血。

三民二分局表示，這名舉發8300多件的檢舉人，檢舉時段多在晚間6點到8點，地點多在大豐路、大昌路、建工路等處。目前局內近2萬件交通違規檢舉，由一人承辦，搭配3名同仁協助，警力不堪負荷。