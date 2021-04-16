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劈腿的女大生過夜後怕被男友打 與男友誣告稱對方性侵

記者白錫鏗／台中16日電
女大學生小蘋去年與友人楊男發生性關係，怕遭男友阿雄責備及毆打，佯稱酒後遭楊性侵害，阿雄心有不甘，與小蘋偽造不實的楊與小蘋的通訊紀錄，控告楊涉嫌乘機性交罪，事後小蘋坦承是遭男友所逼，才偽造通聯，台中地檢署16日依誣告罪起訴阿雄，而小蘋獲緩起訴處分。(本報資料照片)
女大學生小蘋去年與友人楊男發生性關係，怕遭男友阿雄責備及毆打，佯稱酒後遭楊性侵害，阿雄心有不甘，與小蘋偽造不實的楊與小蘋的通訊紀錄，控告楊涉嫌乘機性交罪，事後小蘋坦承是遭男友所逼，才偽造通聯，台中地檢署16日依誣告罪起訴阿雄，而小蘋獲緩起訴處分。(本報資料照片)

大學生阿雄（化名）與小蘋（化名）是男女朋友關係，小蘋去年與友人楊男發生性關係，怕遭阿雄責備及毆打，佯稱酒後遭楊性侵害，阿雄心有不甘，與小蘋偽造不實的楊與小蘋的通訊紀錄，控告楊涉嫌乘機性交罪，事後小蘋坦承是遭男友所逼，才偽造通聯，台中地檢署今天依誣告罪起訴阿雄，而小蘋獲緩起訴處分。

起訴書指出，阿雄（21歲）是小蘋（20歲）的前男友，去年5月18日凌晨，小蘋前往太平區楊男（21歲）住處，與楊聊天後，兩人合意發生性行為。然小蘋事後，恐遭當時的男友阿雄責備及毆打，遂以楊違反她的意願，趁她酒後性侵害。

阿雄知道小蘋與楊嘿咻後，心有不甘，去年7月間取得通訊軟體LINE帳號，使用楊LINE的相同照片頭貼，佯裝為楊的LINE帳號，再由小蘋提供手機，加入好友後，進行雙邊通訊對話，偽造不實的楊與小蘋通訊紀錄。

去年9月4日，小蘋前往警局誣告楊涉嫌強制性交、乘機性交，並將偽造的證據資料交給承辦員警，事後小蘋告訴楊男，表示是被男友阿雄所逼，才偽造通聯。檢察官偵查時，小蘋也向檢吐實，因此獲緩起訴處分。

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