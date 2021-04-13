我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

女警誤開真槍擊斃非裔男 群眾抗議 明州宣布宵禁

「抗體藥」注入立即免疫 雷傑納隆：更能根除病毒

台南脫衣酒店「性服務」客製化 服務生拋數字密碼

記者邵心杰／台南13日電
台南警方據報中西區金華西路一家酒店有女子跳豔舞脫衣陪酒，前年7月深夜由4警員喬裝客人入店消費，當場查獲。(本報資料照片)
台南警方據報中西區金華西路一家酒店有女子跳豔舞脫衣陪酒，前年7月深夜由4警員喬裝客人入店消費，當場查獲。(本報資料照片)

台南警方據報中西區金華西路一家酒店有女子跳豔舞脫衣陪酒，前年7月深夜由4警員喬裝客人入店消費，由服務生帶進包廂內介紹店內消費內容及模式後，還表示店內小姐為客人口交價格後，4小姐入內大跳豔舞，脫掉只剩丁字褲在其身上磨蹭，最後都被警方帶回究辦，台南地院認蘇姓負責人及17名少爺、女服務生共同犯圖利容留性交罪，分處6月至3月不等徒刑，可上訴。

檢警調查，35歲蘇姓男子2018年9月間接手位在中西區某酒店擔任負責人，容留店內小姐為跳脫衣秀、幫客人口交、與客人為全套（性交）或半套（手淫）等性交易營利，陸續雇用17名男子、2名女子分別擔任酒店少爺、服務生。

2019年7月28日晚間10時許，由警員4人喬裝為客人入店消費，由服務生引領進入6樓包廂，介紹店內消費內容及模式，並表示店內小姐為客人口交價格(台幣)分別為「沒出來600、出來1200、口爆1700」後，即由4名小姐進入包廂服務。

10分鐘後，小姐即主動跳秀及褪去身上衣物至只剩丁字褲，並在4警身上磨蹭，待舞曲一結束，警員即表明身分，並持搜索票進行搜索，扣得小姐小費結算表及筆記本等資料，記載酒店有從事小姐跳脫衣秀、幫客人口交、與客人為全套或半套等性交易。檢方依妨害風化罪嫌，將蘇等20人起訴。

蘇表示，酒店內小姐有跳脫衣秀行為，惟否認有幫客人口交、及與客人為全套或半套等性行為。他說，小姐跳脫衣秀時，服務生不可以看，跳脫衣秀時，小姐要告知少爺，並鎖門、關燈及開閃燈等情。

林姓小姐證述，案發時，她僅著丁字褲其餘全裸跳秀。她表示，全裸跳脫衣秀時均會告知少爺，避免他們進入包廂。她指出，酒店人員曾詢問她是否願意從事半套或全套服務，但她未答應。

台南地院認蘇共同犯圖利容留性交罪，處6月徒刑，可易科罰金。此外，李、廖、孫及顏姓男子4人有違反安全駕駛及妨害風化等前科，均處4月徒刑，其餘13人均處3月徒刑，至於其他2男另案審理中。

上一則

旅遊泡泡要吹了？華航宣布4/14、4/17飛帛琉航班取消

下一則

福島核廢水將入海 台灣廢核平台痛批日本以鄰為壑

延伸閱讀

佛州眾議員蓋茲涉買春 再遭爆「性交前會吃搖頭丸」

佛州眾議員蓋茲涉買春 再遭爆「性交前會吃搖頭丸」
淫魔艾普斯坦女友 罪狀再添一條 培養少女「性服務」

淫魔艾普斯坦女友 罪狀再添一條 培養少女「性服務」

培養14歲少女提供性服務 淫魔艾普斯坦女友再添一罪

培養14歲少女提供性服務 淫魔艾普斯坦女友再添一罪
辦公桌性交 …丁允恭不涉性騷判撤職 女記者泣「不公平」

辦公桌性交 …丁允恭不涉性騷判撤職 女記者泣「不公平」

熱門新聞

台鐵太魯閣號事故釀50死，逾200傷。(本報資料照片)

台鐵太魯閣號撞擊前影片曝光 現場不止一車作業

2021-04-06 04:44
旺中集團董事長蔡衍明。（本報系資料照片）

蔡衍明家族爆2.18億元掃貨星國豪宅 整棟20戶全包了

2021-04-06 23:33
蔡英文總統。（記者黃仲裕／攝影）

美媒：HFX論壇欲頒「馬侃獎」給蔡英文 加國揚言撤贊助

2021-04-12 01:44
李義祥（中）。記者王思慧／攝影

群組對話曝光 李義祥早知連假須停工還回報施工進度

2021-04-06 10:22
太魯閣號事故殉職駕駛袁淳修的遺體火化後，明天將搭火車回台中，由同事送他最後一程。圖／取自臉書

最後仍拚命救乘客...太魯閣號駕駛骨灰運回家 同事送最後一程

2021-04-05 17:14
與福原愛同遊橫濱約會的高帥A男驚傳已婚。（取材自臉書）

不倫男瞞已婚 福原愛受騙崩潰 江宏傑：小孩不會給她

2021-04-01 02:26

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
華裔在自家院子被罵「滾回家」 她這麼因應眾人喊讚

華裔在自家院子被罵「滾回家」 她這麼因應眾人喊讚

幼兒園白人童先吃 黑童「連餐盤都沒」 遭砲轟

幼兒園白人童先吃 黑童「連餐盤都沒」 遭砲轟
接種也確診 研究：輝瑞疫苗不能阻南非變種病毒

接種也確診 研究：輝瑞疫苗不能阻南非變種病毒
射殺非裔女警誤將手槍當電擊槍 拜登籲勿暴動

射殺非裔女警誤將手槍當電擊槍 拜登籲勿暴動
英國數百綿羊疑被催眠或發呆 圍成神秘巨大同心圓

英國數百綿羊疑被催眠或發呆 圍成神秘巨大同心圓