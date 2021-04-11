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舊金山華人車行遇劫 狂匪搶車撞人 東主：仇恨犯罪

行員37天內結婚4次請32天婚假 銀行不准假遭罰

記者胡瑞玲／台北11日電
圖為結婚示意圖。(ingimage)
圖為結婚示意圖。(ingimage)

為了放假，不斷結婚、離婚！一名銀行員去年結婚後，向公司申請第一次8天婚假，假期結束後，卻沒去上班，反而馬上辦理離婚，隔天立刻又結婚，就這樣在37天內連續跟同一個人結婚4次、離婚3次，並向公司申請4次婚假共32天，但銀行只准第一次結婚的8天假，行員認為公司欠他24天假，因此向北市勞動局提出檢舉，銀行被認為違法「勞基法」遭處2萬元台幣罰鍰，銀行則反控該員惡意濫用婚假，提起訴願。

依照勞工請假規定第2條規定，勞工結婚者須給予婚假8日，且工資照給。該名行員去年4月6日結婚，請了8天婚假及2天例休，共放了10天假，4月16日婚假期滿後，他馬上離婚，4月17日即刻登記結婚，並再請8天婚假，4月28日再度離婚，隔天4月29日第3度結婚，連同8天婚假及例假日又請13天假。

5月11日第3度離婚，隔天5月12日第4度結婚，並再申請8天婚假。銀行表示，該行員結婚4次、離婚3次，對象都是跟同一個人，質疑根本不是有心結婚，而是惡意濫用婚假。

該行員認為，他結婚4次可申請32天婚假，除了第1次，銀行卻沒依規定給予後續3次共24天婚假，因此向勞動局檢舉，勞動局勞檢後認為銀行違反勞基法，因此去年10月裁罰銀行2萬元台幣，並公布銀行名稱。

銀行表示，該員濫用婚假，並非符合勞基法請假正當事由，依法應屬無效，因此僅准第一天假，其餘不准假，並要求對方上班，但該行員卻沒來上班，已違反相關規定，並請求訴願委員會撤銷原處分。

訴願委員會調查後表示，勞動局沒有釐清行員是否有濫用權力和違反誠信原則，也無釐清銀行拒給行員婚假的適法性，就對銀行進行裁罰，因此決定撤銷原處分，並要求勞動局重查後，60天內重作處分。

勞動局勞動基準科專員黃金剛表示，儘管該名行員做法不合常理，但根據勞基法，並沒有規定一定要跟不同人結婚才能給假，只要有結婚事實就要給予婚假，對於行員是否有濫用權利部分，訴願委員會要求重作處分。

由於行政機關無法判斷是否濫用權利，僅能向戶政機關調查是否有結婚事實，以及詢問當事者是否有結婚意願，若上述均有符合按照規定銀行就需給予假期；若公司不服，可主張濫用權利並給予書面警告，但仍要先給假，並透過「勞動事件法」進行調解，或進行民事訴訟。

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