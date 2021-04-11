台大醉月湖鵝遇害 惡男當場獵殺拎走

台灣大學醉月湖擁有豐富生態，近日卻傳出有「鵝」被消失，引發議論，台大校方也已向派出所報案。（取材自臉書）

台大醉月湖擁有豐富生態，近日卻傳出有「鵝」被消失，引發議論，經校內駐警隊調閱監視器發現，上月22日清晨，一名頭戴鴨舌帽男子單手拎鵝脖子離去，且鵝已明顯死亡。台大校方證實確有此事，昨已前往北市警大安分局羅斯福路派出所報案，台北市動物保護處也已受案偵查。

有民眾昨在PTT發文，指台大醉月湖一隻最大的鵝不見了，疑似有人直接把鵝殺死後，裝箱帶走，該人甚至還是慣犯，常在台大校內抓魚、抓鴨，現在居然連僅存兩隻的鵝都還抓走了一隻，把台大當成自己的狩獵場，實在太誇張。

也有台大學生在臉書 社團「NTU台大學生交流板」發文，釐清完整「偷鵝過程」，指這隻鵝是在上月22日清晨遭殺害，且該名民眾還拎著鵝的脖子在路上走，再騎著腳踏車，經過普通教學館，從新月台出口離開。

台大表示，目前已進入司法程序，但「被害鵝」非台大飼養，難論是否屬於台大財產，因此北市動保處也同步受案偵查。

不過目前警方認定這些動物因平時是台大工友會餵食，因此屬於台大財產，已立案侵占罪偵辦，並鎖定特定對象追查找人。據了解，該名男子年約40多歲，犯案後往羅斯福路方向逃逸，目前警方正調閱監視器畫面，釐清去向。