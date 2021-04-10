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黑白集／向心共諜案歪樓變洗錢 蔡政府安罪名挽顏面

黑白集
中國創新投資公司行政總裁向心（右）、妻子龔青（左）因「王立強」共諜案被限制出境一年多，檢調查出兩人涉嫌洗錢7.4億台幣到台灣，8日遭起訴。（本報資料照片）
中國創新投資公司行政總裁向心（右）、妻子龔青（左）因「王立強」共諜案被限制出境一年多，檢調查出兩人涉嫌洗錢7.4億台幣到台灣，8日遭起訴。（本報資料照片）

兩年多前「王立強」案沸沸揚揚，被他指為共諜的香港中國創新主席向心夫婦，遭蔡政府以共諜滲透罪攔下限制出境。豈料查了五百多天，北檢卻以「洗錢罪」起訴。「共諜」變「洗錢」，是從國安問題急轉直降為經濟犯罪，被外界譏笑「歪樓」到不行。

但歪樓成這樣不是沒原因的。其一，向心夫婦的境管到13日即屆滿，再不找個罪名起訴，就得放他們揚長而去。其二，當初扣人風火神速，但查了五百多天查無共諜跡證，政府這個臉可丟大了。因此，無論如何得將他們安個罪名，多少挽回一點顏面。

歪樓沒關係，是洗錢也該偵辦。檢方指稱，向心涉嫌為上海「國太」旗下的中晉洗錢；但中共兩年前已將中晉一夥人以集資詐騙判處重刑，向心並不在共犯名單。若北檢能幫對岸偵辦出這起詐騙款被洗到台灣的後半段案情，倒也是大功一件。但要把兩案串在一起，除非兩岸互相交換證據；那麼，蔡政府願為此重啟兩岸司法互助嗎？

另一個辦法，就是引渡王立強來台充當共諜案證人。當初王立強說得活靈活現，隨即被揭穿他自己就是中共法院認證的詐騙犯；爆料之後，他在澳洲的資產也遭澳洲政府凍結，而今近況不明。王立強這個大說謊家，適不適合當證人，蔡政府也得思量一下。

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