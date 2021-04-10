向心共諜案境管期滿前被控洗錢 北院火速裁定再境管8月

台北地檢署偵辦「王立強共諜案」，中國創新投資行政總裁向心被限制出境查辦一年多，9日被依洗錢防制法起訴。（本報資料照片）

中國創新投資公司董事會主席向心與妻子龔青，被控協助大陸國太公司赴台購買豪宅洗錢遭起訴，在境管期滿前，先以洗錢罪起訴。全案移審台北地院，分案後，認為向心、龔青為香港 地區人民，如案情發展對其不利，有相當理由足認有逃亡之虞，法官火速裁定夫婦倆自9日起限制出境、出海8個月。

自稱共諜的陸籍男子王立強在澳洲 指控向心、龔青夫婦是共諜，在台發展組織，檢方另依國安法偵辦中，但由於證據不明確，檢方正透過司法互助管道，欲向澳洲取得王立強的相關調查資料、偵訊筆錄影本等證據，但澳洲方面暫無回應。

裁定指出，向心、龔青涉違反國安法，由檢察官限制出境到4月12日，兩人是因國安法被限制出境，法院只審酌洗錢案有無限制出境的必要，依卷證資料，向心夫妻在偵查中否認犯罪，有待調查證據及證人交互詰問。

據調查，向心僅2012、2015年入境台灣 二次，龔青則未曾入境，兩人2016年8月9日涉及國太吸金案遭大陸公安調查，8月18日入境台灣，隔天到台北富邦銀行開戶，收受國太公司不法所得，透過購買豪宅洗錢。

調查局國安站約談台灣大師房屋營業處長邱宏吉，邱證稱，2016年8月，向心透過香港朗峰地產公司林耀宗與他接洽，要購買信義區豪宅不動產，向心夫妻來台後，原鎖定國泰集團「信義亞緻」，後來才改看「冠德遠見」14樓。

邱宏吉回憶，向心對「冠德遠見」相當滿意，二天內出價台幣8000萬（約281萬美元），屋主認為價格過低，向心僅考慮一天即提高到台幣9000萬（約316.2萬元），雙方敲定簽約。

另名房仲陳勇任說，向心買14樓豪宅後，想再買10樓兩戶打通併一戶案，2017年8月18日，向心上午「僅看20分鐘就決定購買」，下午就到冠德總部簽約，令人印象深刻。

國安站還原向心手機對話紀錄，發現國太聯絡人李珏也曾詢問向心「四家能調到多少淨資產？」、「能不能一家一億？」、向心也曾與國太職員吳徵表示，「會對公司賣殼、借殼之事審慎評估」，證明向心有洗錢意圖。