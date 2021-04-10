我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

遏止非法移民北上 美考慮付錢給中美洲國家

舊金山開放16歲以上打新冠疫苗 不用預約

向心共諜案境管期滿前被控洗錢 北院火速裁定再境管8月

記者王聖藜、張宏業╱台北10日電
台北地檢署偵辦「王立強共諜案」，中國創新投資行政總裁向心被限制出境查辦一年多，9日被依洗錢防制法起訴。（本報資料照片）
台北地檢署偵辦「王立強共諜案」，中國創新投資行政總裁向心被限制出境查辦一年多，9日被依洗錢防制法起訴。（本報資料照片）

中國創新投資公司董事會主席向心與妻子龔青，被控協助大陸國太公司赴台購買豪宅洗錢遭起訴，在境管期滿前，先以洗錢罪起訴。全案移審台北地院，分案後，認為向心、龔青為香港地區人民，如案情發展對其不利，有相當理由足認有逃亡之虞，法官火速裁定夫婦倆自9日起限制出境、出海8個月。

自稱共諜的陸籍男子王立強在澳洲指控向心、龔青夫婦是共諜，在台發展組織，檢方另依國安法偵辦中，但由於證據不明確，檢方正透過司法互助管道，欲向澳洲取得王立強的相關調查資料、偵訊筆錄影本等證據，但澳洲方面暫無回應。

裁定指出，向心、龔青涉違反國安法，由檢察官限制出境到4月12日，兩人是因國安法被限制出境，法院只審酌洗錢案有無限制出境的必要，依卷證資料，向心夫妻在偵查中否認犯罪，有待調查證據及證人交互詰問。

據調查，向心僅2012、2015年入境台灣二次，龔青則未曾入境，兩人2016年8月9日涉及國太吸金案遭大陸公安調查，8月18日入境台灣，隔天到台北富邦銀行開戶，收受國太公司不法所得，透過購買豪宅洗錢。

調查局國安站約談台灣大師房屋營業處長邱宏吉，邱證稱，2016年8月，向心透過香港朗峰地產公司林耀宗與他接洽，要購買信義區豪宅不動產，向心夫妻來台後，原鎖定國泰集團「信義亞緻」，後來才改看「冠德遠見」14樓。

邱宏吉回憶，向心對「冠德遠見」相當滿意，二天內出價台幣8000萬（約281萬美元），屋主認為價格過低，向心僅考慮一天即提高到台幣9000萬（約316.2萬元），雙方敲定簽約。

另名房仲陳勇任說，向心買14樓豪宅後，想再買10樓兩戶打通併一戶案，2017年8月18日，向心上午「僅看20分鐘就決定購買」，下午就到冠德總部簽約，令人印象深刻。

國安站還原向心手機對話紀錄，發現國太聯絡人李珏也曾詢問向心「四家能調到多少淨資產？」、「能不能一家一億？」、向心也曾與國太職員吳徵表示，「會對公司賣殼、借殼之事審慎評估」，證明向心有洗錢意圖。

台灣 澳洲 香港

上一則

感謝修復師付出 餐盒留言打氣 網感動：最美風景是人

下一則

大甲媽遶境百萬人次隨行 信眾求下雨解旱

延伸閱讀

查了500天 共諜案變洗錢 向心：豈有共諜將資金洗至敵區？

查了500天 共諜案變洗錢 向心：豈有共諜將資金洗至敵區？
費城華埠又有亞裔遭攻擊 非裔男被控種族威脅

費城華埠又有亞裔遭攻擊 非裔男被控種族威脅
費城華埠再傳亞裔遭隨機攻擊 非洲男被控仇恨威脅

費城華埠再傳亞裔遭隨機攻擊 非洲男被控仇恨威脅
共諜案變洗錢 台北地檢署起訴向心夫婦

共諜案變洗錢 台北地檢署起訴向心夫婦

熱門新聞

台鐵太魯閣號2日發生出軌事故。（取材自臉書公開社團阿美族的歌）

台太魯閣號火車出軌 死亡50人 178人輕重傷

2021-04-02 13:50
肇事的義祥工程負責人李義祥(左)被乘客拍到站在事發現場往列車方向看去。圖／翻攝PTT網友leeabc

台鐵事故肇事廠商 被拍到在現場看列車 身邊有另一人

2021-04-04 10:15
太魯閣號事故釀重大傷亡，工程人員昨出動大型吊掛機具，要將卡在隧道內的車廂拖出。記者余承翰／攝影

太魯閣號慘禍7大疑點 死亡數再修為50人

2021-04-03 22:57
台鐵4日舉辦太魯閣號事故說明記者會。記者吳姿賢／攝影

太魯閣號撞車駕駛反應不到7秒 李義祥恐涉故意隱瞞身分

2021-04-04 10:05
台鐵人員試圖切斷車廂連結處。(記者蔡翼謙／翻攝)

太魯閣事故／現場最後一具遺體剩半身 遭重壓難救出

2021-04-02 22:18
與福原愛同遊橫濱約會的高帥A男驚傳已婚。（取材自臉書）

不倫男瞞已婚 福原愛受騙崩潰 江宏傑：小孩不會給她

2021-04-01 02:26

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
東航紐約→上海航班熔斷 飛中航線票價飆漲

東航紐約→上海航班熔斷 飛中航線票價飆漲
白金漢宮證實：英國菲立普親王辭世 享耆壽99歲

白金漢宮證實：英國菲立普親王辭世 享耆壽99歲
英女王與菲立普親王結縭73載 婚事當初不受認可

英女王與菲立普親王結縭73載 婚事當初不受認可
希臘落難王子 陪伴女王逾70年

希臘落難王子 陪伴女王逾70年
網頁悼爺爺 哈利準備返英奔喪 梅根還未確定

網頁悼爺爺 哈利準備返英奔喪 梅根還未確定