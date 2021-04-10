官僚殺人？ 藍批：蘇貞昌上任110次院會0討論台鐵改革

國民黨文傳會主委王育敏（圖）指行政院長蘇貞昌上台後，曾召開110次行政院院會，但台鐵安全的相關議題從未列入報告或討論事項，顯示蘇貞昌根本沒有將台鐵改革放在心上。(記者林俊良／攝影)

台鐵 太魯閣號事故，行政院長蘇貞昌在行政院會宣示加速改革台鐵。不過，國民黨 昨天質疑，蘇上任已開過110次行政院會，與台鐵安全或改革相關議題卻從未列入報告或討論事項，對台鐵改革與安全其實漠不關心。

行政院發言人羅秉成昨晚表示，值此台鐵大難，舉國同哀之際，如果無限上綱，甚至流於政治情緒，恣意謾罵攻訐，不僅無助於事，且有失大黨風範。

國民黨文傳會副主委黃子哲在記者會指出，蘇貞昌上任後在行政院會中僅三次提到台鐵，但只是台鐵列車鬧事、疫情班次安排、感謝搶修通車等情事，對台鐵安全無能、無心，現在說加速改革，為什麼過去兩年不做？台鐵是百分百交通部轄下的機構，交通部是政院部會，蘇貞昌責無旁貸，這是人禍、官禍，官僚殺人、草菅人命，蘇晚上睡得好嗎？

文傳會主委王育敏表示，蘇貞昌2019年1月14日上任至今不核定台鐵總體檢報告，現在出事了才開始緊張，昨天行政院會才說要加快改革，實際是閣揆保衛戰，要犧牲林佳龍來保位子，把林當稻草人擋箭。蘇貞昌應先說明，為什麼不成立台鐵改革推動小組？林佳龍與政務委員張景森可以跟蘇貞昌對質，蘇若不對外界交代清楚，就是在閃躲。

王育敏說，蘇貞昌只把任內的事當一回事，南方澳大橋事件後就把全國老舊橋梁檢查一遍；普悠瑪號事件在行政院前院長賴清德 任內，就不當回事，政治算計，沒把人命安全擺第一位。

文傳會副主委鄭照新說，蘇內閣是「宣傳第一，安全墊底」，忙著找小編拍影片羞辱首長，卻沒有檢視台鐵安全的內閣，蘇貞昌應出面負責任。