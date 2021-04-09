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3歲男童常尿褲子被虐死 狠心父母收押

記者江良誠／南投9日電
南投2歲幼童遭父母凌虐，送醫急救仍傷重死亡，檢方依殺人、妨害幼童發育等罪嫌，將狠心父母起訴。（本報資料照片）
南投2歲幼童遭父母凌虐，送醫急救仍傷重死亡，檢方依殺人、妨害幼童發育等罪嫌，將狠心父母起訴。（本報資料照片）

南投縣一名3歲男童疑因常尿褲子，長期遭父母虐打，3月21日遭父親毆打頭部重創昏迷，送醫12天不治。檢方解剖遺體，發現男童頭部硬腦膜下出血、嚴重腦水腫、視網膜出血，全身多處瘀挫傷，傷痕累累，除父親外，生母也涉虐，依殺人、妨害幼童發育致死罪，聲押男童父母獲准。

據了解，男童的父親是印刷工人，母親是家庭主婦，男童還有一名雙胞胎哥哥，父母遭收押後，暫時由祖父母照顧；社工初步調查，哥哥無被虐打跡象，已啟動婦幼保護機制，評估安置及保護 。

檢警調查，男童原由阿公、阿嬤照顧，哥哥和父母住。去年12月阿嬤生病後父母接回。

男童平時很少說話，且常常尿褲子，父母相當不滿，常將他關在浴室，大聲喝斥，掌摑、拿棍子抽打，導致男童發育不良，全身多處傷痕。

3月21日男童父親心情不好，大力推倒男童，男童撞牆，頭部重創當場昏迷，父母發現不對急送部立南投醫院，再轉送中國醫藥大學附設醫院。

檢方到醫院探視、調查，認為男童有受虐性頭部創傷、視網膜出血、雙側急性硬腦膜下出血，顯有妨害林童身心健全或發育，依殺人未遂等罪聲押男童父親獲准。

但男童傷勢嚴重，4月2日不治，檢警前天解剖，發現男童是長期遭虐待死亡，除了男童父親施暴，生母也涉嫌重大，經偵訊男童母親承認也有虐打，檢察官當庭逮捕，再向法院聲請羈押禁見獲准。

鄰居表示，林姓夫婦很少露面，平時有一名男童出來倒垃圾，看起來乾淨整齊；男童父親被警方帶走，才知道有雙胞胎。

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