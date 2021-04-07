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要命1分鐘… 太魯閣對撞工程車畫面曝光

記者曹悅華、邱瓊玉／台北7日電
太魯閣號撞車事故後，卡在隧道內的第七節車箱6日下午拉出，和第八節車廂交接處變型扭曲，讓人怵目驚心。（記者邱德祥／攝影）
太魯閣號撞車事故後，卡在隧道內的第七節車箱6日下午拉出，和第八節車廂交接處變型扭曲，讓人怵目驚心。（記者邱德祥／攝影）

「4月2日，上午9點28分47秒，太魯閣號停格了。」

國家運輸安全調查委員會主委楊宏智昨表示，根據運安會公布的監視錄影畫面，太魯閣號當時駛出和仁隧道後，撞上一分多鐘前橫躺在軌道上的工程車後，隨即往左偏撞上清水隧道北口東側，當時車速126公里，工程車被列車衝撞往前帶，不僅工程車車頭在隧道內第四車右邊，「根本像廢墟」，吊臂也落在北口西側。

從運安會公布車頭（第八車）監視器畫面看見，由袁淳修駕駛的太魯閣號，駛出和仁隧道後過彎驚見工程車橫躺軌道，即使用盡全力煞車，仍以正面對撞工程車，撞擊當下工程車的殘骸四散，列車隨即出軌，還往左邊衝撞清水隧道山洞壁，隨後畫面轉為一片黑，最後停在隧道內發出亮光。

運安會還原時間軸，工程車當時稍微偏了十餘度，車頭向上對著和仁隧道出口。9時28分38秒，事故列車駛出和仁隧道南口，28分43點6秒是最關鍵的時間，因為列車緊急緊韌紀錄出現，9時28分45點5秒列車撞到工程車，到了46秒列車撞到清水隧道北口東側。

楊宏智說，太魯閣號遇到工程車後就出軌，工程車底盤跟車頭引擎、吊臂整個分離，除了底盤外，都被第八節車廂衝撞帶著往前走。楊宏智還說，事故列車撞到清水隧道北口隧道口繼續往前可能搖擺，也可能往右邊撞，最後經過320公尺全部停下來，部分車廂因而還在清水隧道北口外頭。

楊宏智說，工程車車體落在清水隧道北口靠右側，等於往前推了30多公尺。

「工程車跟太魯閣號撞到實際只有一分多鐘」、「跟太魯閣幾乎是對撞狀態」。楊宏智說，太魯閣號當時車速為時速126公里，沒超過該路段規定的130公里，從出和仁隧道口算起，縱使仍有小彎度能夠看到動作，但反應時間絕對少於七秒，況且小彎度還不見得看的到工程車，袁淳修花四秒全力挽回仍無力回天，「司機所掌握的東西、該做的都有到位」。

太魯閣號

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