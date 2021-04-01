昔卡奴今炫富 調查官妻：名牌精品喜歡就刷了

李翠萍擁有LV少量快潮流包。（取材自臉書）

調查局搞丟6.5公斤毒品 案持續延燒，航基站前機動組長徐宿良和妻子李翠萍被查扣5000萬（台幣，下同，約176萬美元）鉅額資產，均遭貪汙罪嫌收押，調查發現，徐宿良月薪頂多10萬，卻擁有市價約500萬的高級賓士車，李翠萍也常上網PO文炫富，徐宿良從早年曾是卡奴，到如今豪奢生活，令不少調查官質疑，錢從哪來？

徐宿良爽開高檔賓士車。（取材自臉書） 李翠萍擁有LV「MOON DIVEN」名表。（取材自臉書）

徐宿良是調查局涉弊被搜獲贓款史上第二高者，僅次於前駐港人員陳麒元參與香港 富商王德輝綁架勒贖洗錢案中，將6億多元贖金洗錢至台灣 遭查扣。

徐宿良早年曾因卡債被銀行強制執行，被記過調職還獲「素行不良」外號，但調任航基站竟「由黑轉紅」，當上機動組長後負責緝毒，因工作往來熟悉販毒圈，檢調懷疑他為錢鋌而走險，利用辦公處所監控漏洞長期將扣押毒品物證交付毒販換取報酬，去年案發牽連多名菜鳥調查官，造成航基站士氣受挫，有學弟不願背黑鍋，拒絕接受自願搜索要求，主動赴地檢署說明。

曾和徐宿良接觸過的檢調人員指出，徐因資歷深、長期承辦緝毒業務，自視甚高但配合度低，甚至對檢察官要求查證方向、內容不以為意，與他合作過的辦案經驗鮮少聽到正面評價，這次傳出捲入搞丟毒品，進而發現財產來源不明遭收押，不少人說「不意外」。

徐宿良妻子李翠萍是LV高端客戶。（取材自臉書） 李翠萍擁有愛馬仕絲巾。（取材自臉書）

調查也發現，徐宿良妻子李翠萍是各大百貨名牌專櫃VIP，擁有LV、Dior、CUCCI各式名牌包與名表，常上網PO文炫富，今年農曆年前，李翠萍PO剛入手的新款LV快潮流包照片，內文顯示「拍照過來、喜歡就刷了，快一年都待在家防疫，卡費好像也沒少過耶」，毫不避諱自己老公是調查官。