清淤總動員！完成87%挖沙 長榮貨輪露出船頭了

這台可說是「唯一希望」的挖土機，清淤近三天後終於有所成果，目前已讓長賜號部分船頭（圖左紅圈標示處）「重見天日」。（Getty Images）

長榮 海運超大型貨櫃輪「長賜號」擱淺在蘇伊士運河 ，清淤有所成果，目前部分船頭已「重見天日」；日本 經濟新聞26日報導，船東日本正榮汽船打算在日本時間27日晚間漲潮時讓長賜號脫困，但遭否認；全球航運巨擘也正研議繞道非洲南端好望角等替代方案。

蘇伊士運河當局昨天說，為協助擱淺的台灣長榮海運「長賜輪」貨輪脫困，需移除多達2萬立方公尺泥沙，體積將相當於八座奧運規格泳池；挖沙作業目前已完成約87%。土耳其政府則提議派船協助拖曳。

日本經濟新聞報導，正榮汽船也試圖清除長賜號周圍淤積泥沙。該公司社長檜垣幸人26日在記者會表示，他們「尚未成功」。檜垣聲明表示，「至今我們尚在努力，正使用額外清淤機具為長賜號脫困」，也否認他們打算在日本時間27日晚間漲潮時讓長賜號脫困的傳言。

相關當局和專家也正設法解決問題，方案包括讓船浮起、減輕荷重、挖開船周圍的泥沙等，但均非易事。

法新社報導，土耳其政府提議派出一艘特殊船隻，以協助埃及讓長賜輪脫困。此舉展現出安卡拉試圖修補和中東對手國的關係。土國運輸和基礎設施部長卡拉伊斯馬伊歐魯表示，土耳其的「內內哈通號」搜救船是「全球少數有能力執行如此大規模作業的機械之一」。他說：「我們向他們提議協助，如果他們答應，我們就會出動。」

然而，全球航運巨擘馬士基集團發言人包奧阿里亞斯表示，「我們正密切關注貨輪脫淺的最新進度，並尋找所有可能的替代方案」，其中一個可行方法是繞道非洲南端好望角。不過，業者若選擇繞道非洲好望角，航程將劇增9650公里，光燃料費預期就會增加約860萬元台幣。