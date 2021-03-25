我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全球塞船「衛生紙之亂」恐上演？木漿出貨拉警報

新疆棉風波 NIKE也中槍 眾星切割「停止合作」

千萬中獎發票 茶飲店補開詐領被識破

記者張宏業／台北25日電
桃園市連鎖「成助茶」桃園站前店前股東劉炯宏涉嫌虛偽開立1000萬元中獎統一發票企圖詐領獎金遭檢調查辦，該店照常營業。(記者曾增勳／攝影)
桃園市連鎖「成助茶」桃園站前店前股東劉炯宏涉嫌虛偽開立1000萬元中獎統一發票企圖詐領獎金遭檢調查辦，該店照常營業。(記者曾增勳／攝影)

手搖飲店前股東劉姓男子得知店家去年開出千萬元頭獎發票，涉登入收銀機電腦系統，虛偽開立相同發票欲兌獎，但上傳給財政部的隨機檢查碼有差異，被國稅局人員識破；調查局北機站昨天搜索約談劉男和前合夥人郭姓男子到案，依偽造文書罪嫌移送台北檢署偵訊。

財政部統計，發票中獎率千分之五到千分之七，中獎人95%以上集中在5獎（1000元，台幣，下同）或6獎（200元）；4獎（4000元）中獎機率十萬分之三，千萬頭獎只有一億分之一。

劉原與郭姓男子在桃園開設「成助茶」手搖飲料店，後來退股，仍持續協助該店管理收銀機系統；成助茶桃園站前店去年開出統一發票GB42024723，中獎1000萬元，劉男得知後涉嫌在今年1月登入店內收銀機電腦系統，虛偽開立2020年9月29日、消費金額35元的相同號碼發票，隔月拿假發票向金融機構兌獎。

原始中獎發票上傳給財政部電子發票整合服務平台的隨機檢查碼為「3793」，但劉偽造的隨機檢查碼為「8514」，金融機構發現不符，拒絕讓劉兌換，北區國稅局要求茶飲店說明。

劉又以茶飲店名義，行文回覆稱檢查碼「8514」的發票才是中獎發票，要求重新上傳資料。因店家發票都會留存掃描檔，劉今年2月要求店員補開原來實際中獎發票，再向北區國稅局提出檢查碼分別為「8514」及「3793」的兩張發票，稱當時收銀機異常，同時產生兩張號碼相同發票，堅稱是中獎人。

國稅局人員仍覺得有鬼，還是不讓劉男領獎，通報調查局偵辦；調查局昨天搜索約談劉，手搖飲店郭姓男子原以證人到案，但供詞兜不攏，一併移送檢方。

國稅局 財政部

上一則

國際影音平台 公視書審未過

下一則

台護理師接種AZ疫苗 急性過敏送加護病房

延伸閱讀

第二批紓困金即日起入帳 將寄支票預付卡

第二批紓困金即日起入帳 將寄支票預付卡
失業福利免稅 已報稅會退錢 「請不要提交修正稅表」

失業福利免稅 已報稅會退錢 「請不要提交修正稅表」
稅務漫談／收到不實的欠稅通知 可以不必理會

稅務漫談／收到不實的欠稅通知 可以不必理會
失業福利免稅…已報稅者別動作 國稅局會退稅

失業福利免稅…已報稅者別動作 國稅局會退稅

熱門新聞

飛官羅尚樺不幸殉職。圖/取自空軍官校官網

台空軍2架F-5E擦撞墜海 2飛官1尋獲不治 1仍失聯

2021-03-22 05:45
失蹤飛官潘穎諄（右）去年閃婚，孩子才一個多月大。圖／取自潘穎諄臉書

台軍機擦撞墜海／2飛官新婚 潘穎諄「孩子等爸回家」

2021-03-22 16:54
日本連鎖迴轉壽司店「壽司郎」近日在台灣推出優惠活動，只要名字有「鮭魚」兩字者就能免費吃壽司，意外掀起全台改名潮。路透

台「鮭魚之亂」登上外媒 英衛報：官員勸民眾停止改名

2021-03-18 09:07
福原愛的媽媽福原千代（右圖中）今天坐著輪椅現身松山機場，孫女小小愛與女婿江宏傑陪伴在旁，離情依依。圖／報系資料照、讀者提供

福原愛媽媽現身松機準備返日 江宏傑一家送行離情依依

2021-03-20 06:20
美中阿拉斯加會談中，美方對台灣問題提出直接警告，但中方認為，美國直接介入台海的機率很低，圖為今年2月初通過台灣海峽的美軍勃克級導向飛彈驅逐艦馬侃號。（歐新社）

會談互嗆然後呢？兩岸關係「獨特」 美拆彈陷兩難…

2021-03-20 02:29
AZ疫苗正式開打第三天，已有護理師出現嚴重過敏反應，送至加護病房。記者楊雅棠／攝影

台灣1名醫護師接種AZ疫苗 急性過敏送加護

2021-03-24 15:29

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
第二批紓困金即日起入帳 將寄支票預付卡

第二批紓困金即日起入帳 將寄支票預付卡
圓石槍擊案 槍手進門就開槍 父女三人躲壁櫥1小時 直到警察從天降…

圓石槍擊案 槍手進門就開槍 父女三人躲壁櫥1小時 直到警察從天降…

新疆棉風波NIKE也中槍 王一博切割：停止與NIKE合作

新疆棉風波NIKE也中槍 王一博切割：停止與NIKE合作
H&M拒用新疆產品和合作 中國掀起抵制潮

H&M拒用新疆產品和合作 中國掀起抵制潮
爭搶誰先下飛機？ 洛杉磯飛鳳凰城美航旅客打架

爭搶誰先下飛機？ 洛杉磯飛鳳凰城美航旅客打架