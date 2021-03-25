千萬中獎發票 茶飲店補開詐領被識破

桃園市連鎖「成助茶」桃園站前店前股東劉炯宏涉嫌虛偽開立1000萬元中獎統一發票企圖詐領獎金遭檢調查辦，該店照常營業。(記者曾增勳／攝影)

手搖飲店前股東劉姓男子得知店家去年開出千萬元頭獎發票，涉登入收銀機電腦系統，虛偽開立相同發票欲兌獎，但上傳給財政部 的隨機檢查碼有差異，被國稅局 人員識破；調查局北機站昨天搜索約談劉男和前合夥人郭姓男子到案，依偽造文書罪嫌移送台北檢署偵訊。

財政部統計，發票中獎率千分之五到千分之七，中獎人95%以上集中在5獎（1000元，台幣，下同）或6獎（200元）；4獎（4000元）中獎機率十萬分之三，千萬頭獎只有一億分之一。

劉原與郭姓男子在桃園開設「成助茶」手搖飲料店，後來退股，仍持續協助該店管理收銀機系統；成助茶桃園站前店去年開出統一發票GB42024723，中獎1000萬元，劉男得知後涉嫌在今年1月登入店內收銀機電腦系統，虛偽開立2020年9月29日、消費金額35元的相同號碼發票，隔月拿假發票向金融機構兌獎。

原始中獎發票上傳給財政部電子發票整合服務平台的隨機檢查碼為「3793」，但劉偽造的隨機檢查碼為「8514」，金融機構發現不符，拒絕讓劉兌換，北區國稅局要求茶飲店說明。

劉又以茶飲店名義，行文回覆稱檢查碼「8514」的發票才是中獎發票，要求重新上傳資料。因店家發票都會留存掃描檔，劉今年2月要求店員補開原來實際中獎發票，再向北區國稅局提出檢查碼分別為「8514」及「3793」的兩張發票，稱當時收銀機異常，同時產生兩張號碼相同發票，堅稱是中獎人。

國稅局人員仍覺得有鬼，還是不讓劉男領獎，通報調查局偵辦；調查局昨天搜索約談劉，手搖飲店郭姓男子原以證人到案，但供詞兜不攏，一併移送檢方。