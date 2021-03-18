疑挪千萬私用 何明德行善團被搜索

嘉義檢調17日搜索何明德行善團，帶回何的女兒、女婿一家人調查；行善團17日中午大門深鎖。(記者卜敏正／攝影)

嘉義「何明德行善團」被檢舉疑挪用民眾善款，作為私人投資 ，至少上千萬元(台幣，下同)；嘉義地檢署昨指揮市調查站搜索行善團辦公室和處所，將何明德陳姓女兒、蕭姓女婿一家四口帶回調查；檢方訊後依公益侵占和背信罪嫌命陳女100萬元、蕭男80萬元交保，另兩人請回，並追查是否涉及洗錢。

嘉義善人何明德早年創辦「何明德行善團」，後更名嘉義市嘉邑行善團，23年前何離世，內部對行善團是否立案有不同意見分裂為二，部分團員以「嘉義市嘉邑行善團」為名向市府申請登記為社團法人組織，另一派再改回「何明德行善團」，由何的陳姓女兒及蕭姓女婿負責管理。

何明德原名陳明德，子女都姓陳；檢調查出陳、蕭二人負責行善團事務，接受行善團會員每月百元捐款，並聘用蕭的兒子、戴姓媳婦協助處理捐款，清查陳及家屬相關私人帳戶，累計金額達9億1800萬餘元。但社團未立案也無勸募帳號，捐款都是寄現金、匯票，懷疑蕭、陳等人除將善款存固定帳戶，另將逾千萬存款挪為私用，購買金融產品投資。

何明德在世時帶領行善團，號召民間力量造橋鋪路，25年前何獲國際「麥格塞塞獎」領袖獎，獎金5萬美元捐菲國孤兒院，及在嘉義市購買救護車，善行舉國認同，事蹟曾被列入國小國語教科書。

陳女與蕭姓夫婿原是嘉工教師，提前退休 繼承何明德行善事業，他們曾受訪主張依何遺訓不成立社團法人，不主動募款、不收大額捐款，每人每期只捐百元，每期造橋竣工收支徵信，燒寫捐款者姓名疏文，祭告上天。

嘉義市社會局說，曾建議行善團立案，但該單位有不同看法，後續調查若違反公益勸募條例，所得財物須返還捐贈人，制止不從將依法裁罰。