桃園狼師偷拍硬碟曝光 檢警驚見他同時染指3少女

邵男因偷拍落網，檢警發現他硬碟內有多名少女裸露影片，又查出他染指3國中女，法院依兒童及少年性剝削防制條例判他3年8月。(Getty Images)

時任桃園某私立高中國 中部邵姓男老師，因在女廁裝針孔偷拍落網，被依妨害秘密判刑6月，未料檢警在查扣他的硬碟後，驚見內部還有多名不同國中女學生性交、裸露影片，邵坦承另曾和3名女學生交往期間拍攝，法院痛斥他為人師表卻破壞少女身心，再依兒少性剝削條例判他3年8月，可上訴。

邵男（38歲）2019年11月29日在校園女廁架設針孔，還用芳香劑掩護裝在隔間牆上，害女學生如廁春外洩，直到校方接獲通報才曝光，學校開性平會後予以停職，法院也認為，邵為人師表，卻只為滿足偷窺慾望竊錄，先前已有偷拍前科再犯，依妨害秘密罪判他6月。

由於該案中有查扣相關記憶卡、硬碟設備，檢警懷疑恐有更多學生受害，經鑑識還原檔案後，果然發現還有多部女學生裸露、性交的影片。

檢警查出，邵男2017年先是和班上1名女國中生發生戀情，要她脫衣自拍胸部、下體裸露，及自慰的影片傳給他，邵還透過對方全裸視訊，把相關影片儲存在手機 、硬碟中，之後又陸續帶女學生回家性交7次，並拿手機拍下過程。

檢方還發現，邵2018年6月間要求另名國中少女自拍裸露影片給他，對方就躺在床上露出胸部自拍；除此之外，另於2019年間和第3名國中女同學交往，多次帶回他租屋處、在校內等地，和對方擁抱、親吻，甚至還性交6次並拿手機錄影。

法院審酌，邵男身為教職人員為滿足私慾，和14歲以上未滿16歲的女學生性交，還製造學生猥褻、性行為的影片，影響被害人身心，考量犯後坦承，與其中2人和解，但另1名學生及家屬都表示不同意原諒，依兒童及少年性剝削防制條例判他3年8月。