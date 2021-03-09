拔官拚治安？高雄被酸「慶記」之都

高雄大樹區7日傍晚發生槍擊案，警方封鎖現場採證中。(記者徐白櫻／翻攝) 賴于榛

高雄市一周內發生兩起街頭槍擊案，引發治安疑慮，藍營認為高雄一再換警察 局長，治安沒變好，警界高層位子成了政治鬥爭工具；綠營立委則認為，應阻絕槍枝於境外，從海關源頭查起，讓治安不再惡化。台灣 民眾黨立委認為，換局長無法解決槍枝氾濫問題，應徹底盤點治安狀況。

國民黨 中常委、高雄市議員黃紹庭質疑，高雄市1月至2月中旬已發生17件重大刑案，高居六都之冠，破案率卻是六都之末，港都槍聲隆隆，難道高雄已成為「慶記(子彈的台語)之都」？

他說，一位家暴保護令執行中的列管者居然可以拿槍犯案，保護令形同虛設？高雄市長陳其邁的社會安全防護網到底出了什麼問題？陳上任半年多，高雄兩度換警察局長，坐實警界高層人士政治鬥爭之說。

國民黨立委葉毓蘭表示，局長更換太頻繁、對地方不熟悉、新官上任三把火或是政治力介入，都會對治安造成影響；她不贊成發生事情就抓局長當戰犯，應採任期制改善。

民進黨立委王美惠說，槍枝氾濫引發治安疑慮，主要解方應在海關時阻絕槍枝入境、阻絕槍枝流入民間。民眾黨立院黨團總召邱臣遠認為要盤點警政系統人力配置，不該讓市民活在恐慌中。民眾黨高雄立委張其祿則說，台南、高雄頻繁換局長，仍未解決槍枝氾濫問題，不能出了事就換局長，應深入檢討整體治安規畫。