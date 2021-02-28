我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破2855萬 佛州破190萬

相隔17年…加州房屋成交量、房價雙漲逾20%

國防大學前院長曹雄源 涉嫌協助詐財遭判刑

記者蔡翼謙／台北28日電
北檢依幫助犯詐欺取財罪將國防大學管理學院前院長曹雄源起訴，北院判他拘役30天，可易科罰金3萬元台幣，緩刑2年。(本報資料照片)
北檢依幫助犯詐欺取財罪將國防大學管理學院前院長曹雄源起訴，北院判他拘役30天，可易科罰金3萬元台幣，緩刑2年。(本報資料照片)

國防大學管理學院前院長曹雄源，具有美國丹佛大學博士學位，曾在東海大學講授「1686美國國家安全戰略」課程，他向民間借貸公司借款，對方要求他將銀行帳戶、提款卡及密碼放在中正紀念堂捷運站6號出口置物箱，曹允諾執行，對方卻是詐騙集團，將他的帳戶充當人頭帳戶詐騙，導致3名被害人損失近30萬台幣，台北地院審結，認為曹已與3被害人和解，依幫助犯詐欺取財罪判他拘役30天，可易科罰金3萬元，緩刑2年，可上訴。

檢察官認為，曹雄源是博士畢業，國安局少將退伍，曾在東海大學講授「1686美國國家安全戰略」課程，絕對知道將銀行提款卡及密碼交付他人將面臨的風險，卻因借款需求將金融卡借給他人，且曹提供的銀行帳戶餘額都只有幾百元，曹疑似有「就算帳戶被他人拿去詐欺也無所謂」的心態。

起訴指出，曹是將名下的台灣銀行及郵局帳戶，以及新光銀行存摺、提款卡放在中正紀念堂捷運站6號出口置物櫃，用LINE將提款卡密碼傳給一名女子，供他匯款、提款、轉帳。

檢察官認為，以曹的學經歷應知政府有宣導禁止民眾提供帳戶等行為，檢察官認為，曹深知自己將銀行提款卡交給民間貸款人的貸款方式，與一般貸款流程迥異。

北院審酌，曹已賠償3名被害人金額且和解，一時失慮，依幫助犯詐欺取財罪判曹拘役30天，可易科罰金3萬元，緩刑2年。

美國 貸款 詐欺

上一則

與韓國瑜別苗頭席？朱立倫3月中啟動偏鄉之旅

下一則

台南祖孫陳屍車內 婦人疑久病厭世竟帶7歲罕病男童尋短

延伸閱讀

金山市長專欄／金山2方案 遏阻屢犯與槍枝暴力

金山市長專欄／金山2方案 遏阻屢犯與槍枝暴力
中國擬制定印花稅法 維持證券交易稅等現行稅率不變

中國擬制定印花稅法 維持證券交易稅等現行稅率不變
促轉會擬撤中正紀念堂儀隊向蔣銅像致敬

促轉會擬撤中正紀念堂儀隊向蔣銅像致敬
華人違緩刑令行竊被捕

華人違緩刑令行竊被捕

熱門新聞

有車輛被撞成廢鐵。（圖：讀者提供）

台21輛車連環車禍！車撞成廢鐵 已知2死8傷

2021-02-20 20:46
中央流行疫情指揮中心2月24日14:00記者會出席名單，第一排由左到右中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳 、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥。（記者楊雅棠／攝影）

「鎖國」結束 陳時中：3月1日起台恢復外國人入境轉機

2021-02-24 01:37
向太陳嵐（左）與向華強（右）。(取材自微博)

向華強父子依親失敗！台內政部不予許可居留

2021-02-25 03:57
農友憂崩盤 中國三月起暫停台灣鳳梨輸入，台南關廟黃姓鳳梨農擔心價格崩盤，損失將難以估計。記者劉學聖／攝影

中國暫停台灣鳳梨進口

2021-02-26 15:02
COVID疫苗副作用比較表。（圖：指揮中心提供）

新冠疫苗3廠牌副作用 台指揮中心1張圖總整理

2021-02-23 03:45
3月是鳳梨盛產期，原本忙著採收準備銷往大陸的農民，如今大批訂單被取消，只能乾著急。（本報資料照片）

台鳳梨銷中國 學者曾示警：品管愈來愈糟

2021-02-27 20:38

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
吳孟達走了！因肝癌病逝 享壽70歲

吳孟達走了！因肝癌病逝 享壽70歲
1.9兆元紓困…1家4口收入低於15萬 最多可拿1.4萬元

1.9兆元紓困…1家4口收入低於15萬 最多可拿1.4萬元
吳孟達病逝 周星馳：非常難過 還無法接受

吳孟達病逝 周星馳：非常難過 還無法接受
嬌生疫苗獲FDA批准 下周可施打 只需打1劑

嬌生疫苗獲FDA批准 下周可施打 只需打1劑
吳孟達6年多前心臟衰竭開始注重健康 聽友人言遺囑早立

吳孟達6年多前心臟衰竭開始注重健康 聽友人言遺囑早立