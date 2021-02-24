台鐵維修車撞自家人2死1傷 4個月內第4起工安事故

台鐵台東海端站23日發生兩死一重傷工安事故，眾人以人力接駁傷者到救護車。（圖：海端衛生所提供）

台鐵台東海端站昨發生電力維修車撞擊道班人員二死一重傷悲劇，導致花東鐵道封閉近三小時，八列車延誤，近900名乘客行程受影響，這已是台鐵近四個月第四起自家人事故。

交通部長林佳龍昨要求台鐵全面檢視SOP（標準程序），台鐵允諾徹底改進。交通部政次陳彥伯說，台鐵不是沒有SOP，是落實問題。台鐵將在一個月內，就運、工、機、電相關人員，全面辦理職安訓練。

前晚台鐵台東海端站南端有十多名道班工施做道岔抽換工程，昨天上午留下四名池上道班工維護保養轉轍器。其中三人在8時32分慘遭8742次疾駛而過的電力維修車撞上，未被波及的王姓瞭望員說，遭撞的人撞飛後摔落地面，現場血跡斑斑。

根據本報系聯合報掌握，昨事故疑似與未落實SOP和聯繫不當有關。儘管台鐵進行道路保養時有派瞭望員監控，進行電力維修車訓練前有依程序向車站申請，但按照2017年發布的安全衛生工作守則，在路線上進行定點工作時，應兩端點適當指派瞭望員，並隨工作進度移動，昨僅派一名，人力不足還要協助保養作業；另還需指派列車監視聯絡員，於車站運轉室監視列車運轉情形，也沒有落實。

台鐵內部則懷疑，因電力維修車駕駛為新手，可能沒有直視前方或確實減速，以致未看到正在施工的道班。

台東地檢署檢察官、國家運輸安全調查委員及勞動部皆到場勘驗。調查人員說，現場軌道筆直、能見度良好，還有瞭望員，在七、八百公尺外雙方就能看見，無論是列車鳴笛急煞或道班工緊急撤離都能避免悲劇，且經行車電報、維修或封鎖通知、施工減速標誌和瞭望員三道程序都失效，顯有人為疏失。

鐵道學會指出，推估與三方聯繫出問題，以及台鐵人員過度仰賴經驗法則有關。

對於事故原因，台鐵昨僅表示尚在調查中，允諾盡速檢討改善，並妥善照護與慰問死傷同仁及家屬。