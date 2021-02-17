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母炫耀「兒年終20個月」 他被逼發紅包慘曝年終下場

台灣新聞組／綜合17日電
原PO年終領20個月，想不到愛面子的媽媽要求他要發紅包給每個親戚，他在過年期間拿著4、5張提款卡「爆領」，讓他最後慘剩不到1個月。示意圖。(本報資料照片)
原PO年終領20個月，想不到愛面子的媽媽要求他要發紅包給每個親戚，他在過年期間拿著4、5張提款卡「爆領」，讓他最後慘剩不到1個月。示意圖。(本報資料照片)

過年寧願在公司加班？一名男網友發文表示今年公司大賺，年終領了20個月，怎知愛面子的媽媽到處向親戚炫耀，還交代要包紅包給每個親戚，讓他最後剩不到1個月，無奈的他只好PO文發牢騷，網友們也忍不住安慰原PO，「辛苦了！」

男網友在Dcard發文表示，由於今年公司大賺，年終狂發20個月，再加上他領碩士全薪，算領了不少，但媽媽特別愛面子，在親戚面前炫耀了一番，更要求他要包紅包給每個親戚。

過年回家，媽媽特別交代要包紅包6萬6給爺爺、奶奶、外公、外婆，還有叔叔阿姨們也一定要包，甚至連親戚們生的小孩們也被交代要包。為了顧及媽媽的顏面，他只好每天拿著4、5張提款卡「領爆」，包了一堆紅包出去，無奈的他坦言，「包完後我現在連1個月都不到，下次過年我還是待在公司加班就好」。

文章曝光後，引來許多網友回應，「真的慘，下次過完年再回去+1」、「有這種愛面子的媽媽，辛苦了」，也有網友坦言，「幹嘛聽你媽的？我爸也是叫我包給親戚我直接回沒錢啊，就算公司發再多，除了爸媽我都不會包」，「幹嘛講出來，我就從來不講，在家人面前要越窮越好」。

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