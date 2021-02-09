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擔心路倒酒醉女被撿屍 外籍遊客仗義「搶人」報警

記者林保光／高雄9日電
洪姓女子醉倒人行道，路人擔心一旁的男子「存心不良」，和外籍女遊客上前關心。(取材自臉書爆怨2公社 )
洪姓女子醉倒人行道，路人擔心一旁的男子「存心不良」，和外籍女遊客上前關心。(取材自臉書爆怨2公社 )

一名女子昨晚酒醉路倒人行道，旁邊有1名同帶醉意的男子要帶走她，路人及外籍女遊客怕旁邊的男子「存心不良」，趁機「撿屍」，直照顧著路倒女子，並報警協助。員警將女子送醫後，查出這男子確實是與女子一同喝酒，解除撿屍疑慮。不過，這場國人與外籍遊客急助人的過程，也令員警覺得窩心。

昨晚9點多，36歲的洪姓女子酒醉倒在前金區民生二路、河東路口的人行道，旁邊的洪姓男子（63歲）要帶走她，洪女一直推開他，包括4名外籍女遊客和多名路人紛紛上前關心。

據路人在臉書「爆怨2公社」貼文，有人問這位大叔和醉倒女子的關係，但大叔先說是女子的老師，後來又說是「多年老朋友」，但問他這女子的名字，大叔先是說不知道，又說「她叫阿如」，但說不出全名，讓他們幾個滿腹狐疑，覺得「這個大叔一定是存心不良」。後來有人擔心女子遭遇「撿屍」才報警。

警方到場，洪姓男子酒醉說辭不清，女子也酒醉無法應答，員警便通知救護車將洪女送往大同醫院就醫，並通知家人照顧。警方表示，經聯繫到洪女的男友，才確認女友在彩券行上班，洪姓男子是彩券行常客，直到今天上午再與洪女聯繫，確認她和洪姓男子聚餐飲酒，洪男不是撿屍痴漢。

高雄市警新興分局今天說明，短時間大量飲酒，血中酒精濃度急速上升，以70公斤體重估算，當短時間內飲用7罐酒精含量5%、500毫升的啤酒，可能會出現短暫失憶，也就是俗稱的「斷片」，容易出事。

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