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酒店小姐出浴驚見變態男 忍陪洗澡給摸胸 伺機報警

記者林伯驊／高雄1日電
有性侵前科的周姓男子2年前涉闖入澎湖馬公市某間酒店所承租的宿舍民宅，對剛出浴的小姐摸胸猥褻得逞。(示意圖／Ingimage)
有性侵前科的周姓男子2年前涉闖入澎湖馬公市某間酒店所承租的宿舍民宅，對剛出浴的小姐摸胸猥褻得逞。(示意圖／Ingimage)

性侵前科的周姓男子2年前涉闖入澎湖馬公市某間酒店所承租的宿舍民宅，當時1間房內小姐全裸走出浴室嚇得尖叫，周隨即掐脖推上床，小姐於是假裝示好「你要，我給你」，還一起洗澡，讓周摸胸部卸下警戒心，後來趁一起外出吃東西求救成功。高雄高分院二審依侵入住宅強制猥褻罪判6年，可上訴。

判決指出，家住澎湖的周姓男子（36歲）體重達百公斤，有妨害性自主、竊盜、強盜等前科，平時無業，他2018年12月底，路過一間酒店承租的馬公市三民路宿舍民宅，他見大門未上鎖便進入，並從201室偷走大門鑰匙。

周姓男子後來持續觀察宿舍人員進出，掌握作息，更看上住203室的小姐，2019年4月27日上午6點多，他帶著手套、開門闖入並走上2樓，聽到203室有吹風機聲音，又正巧沒鎖門，他一開門闖入，就和全裸走出浴室的小姐對眼。

小姐見狀嚇得尖叫，周姓男子便以優勢身材掐她脖子並推倒在床，整個人坐她身上，一手掐脖、一手摸胸，小姐為自保假裝改變態度，稱「我在酒店上班，你要，我給你」，周鬆手後，小姐再說「你身上髒髒的，我們先去洗澡」，周也趕緊脫光衣服，拉小姐進浴室。

當時周姓男子邊洗邊摸小姐胸部，小姐持續說話周旋，問「附近有監視器，不怕被抓嗎？」周回答「我住附近20幾年，哪裡有，哪裡沒有，我很清楚」，小姐再問「你怎知道我在家？」周也認「我觀察你很久，從你第一天來時就知道，什麼時候上下班都很清楚」，此話使小姐質問「為什麼要這樣」，周放軟道歉，反問「要不要當我女朋友？」小姐答，「我們先從朋友做起」。

當時兩人洗好走出浴室，小姐佯稱肚子餓，周姓男子不疑有他一起走出去吃土魠魚羹，小姐趁機向酒店幹部求救，經報警到場終於脫身。

周姓男子審理時承認摸胸部，但辯稱是想竊取財物，看到小姐後臨時起意而強摸胸部，並非本身就想猥褻，他也辯自己患精神疾病。

一審認定周姓男子為性侵小姐而闖入，另依醫院鑑定他雖患相關精神疾病，犯案前幾小時有喝酒，卻未達不能辨識行為能力，考量符累犯，未全認罪，判6年徒刑；上訴後，二審合議庭仍維持6年。

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