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打頭、逼吸菸、嘴塞布…狠保母夥男友虐嬰亡

記者林伯驊／高雄27日電
無照保母涉跟男友凌虐男童，高雄高分院更一審依傷害致死罪改重判11年10月。(翻攝自臉書)
無照保母涉跟男友凌虐男童，高雄高分院更一審依傷害致死罪改重判11年10月。(翻攝自臉書)

無照杜姓保母5年前涉嫌與高姓男友凌虐1歲許姓男嬰，高大力搖晃男嬰頭部14下導致昏迷不治，被最高法院依成年人故意對兒童傷害致死罪判刑11年10月定讞。杜一、二審僅被判刑3年半，但高雄高分院更一審認為，她知情施暴，與男友同為共犯，昨天改重判11年10月；可上訴。

判決指出，40歲杜姓女子離婚、有子女，雖無保母執照，2015年6月起收取每月1萬5000元(台幣，下同，約520美元)照料許姓男嬰，同年9月調高為2萬3000元。

同年9月17日凌晨1點多，40歲高姓男子將男嬰帶到辦公室獨自照料，掌摑、打頭10下，還逼吸菸及吐菸到男嬰嘴中；19日凌晨，高又帶男嬰前往過夜，捏臉、吐菸、硬餵喝水干擾睡覺，直到上午7點多，強抓頭部搖晃14下，男童昏迷經送醫搶救6天不治。

更一審合議庭發現，杜、高從案發前一個月起常傳訊討論如何虐待，杜稱「他快被我打死了」，提醒男友「下手小心點喔，別看到痕跡嘿」，高回說「在想今天要怎麼玩他」、「嘴塞布，手綁在後面，就不會哭出聲」，案發當晚傳送男嬰面露倦容影片。

審理時，高稱只是逗著玩，杜指訊息內容只是開玩笑，已賠10萬元獲男嬰家屬諒解。一、二審將杜依成年人故意對兒童傷害罪判刑，杜上訴最高法院，被撤銷發回更審。

合議庭認為，縱使男嬰死亡非杜直接出手造成，但她與高傳訊，知道男友動手，以她當保母經驗，應知傷到頭部恐致死卻沒做防範，具傷害犯意聯絡，依成年人故意對兒童傷害致死罪判刑。

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