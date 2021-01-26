台商居檢外出7次 中市府重罰100萬

因應疫情升溫，台中全市醫療院所即日起禁止探病。(圖：台中市府提供)

疫情 升溫，中南部縣市紛紛全面提高防疫 警戒標準及作法。台中市神岡區一名男性台商21日自大陸返台，卻在居家檢疫期間7次離開住處，市長盧秀燕昨怒斥「惡行重大，一定重罰！」衛生局決定開罰100萬元(台幣，下同，約3.5萬美元 )。

此外，男子強制集中檢疫期間將無法領取每天千元防疫補償，還須自付每天3000元的集中檢疫費用。

新竹市府昨決議即日起停辦室外500人、室內100人以上集會活動，暫停長照C據點、共餐食堂、社區大學、長青學苑，轄內學校也停止社團、活動營隊與課輔，住宿型機構也暫停開放探視。

新竹縣長楊文科宣布，托嬰中心禁止訪客、兒少、身心障礙、老人住宿型機構限家屬採預約探訪、加強校園防疫措施。

中市政府昨緊急公告，全市醫院全面禁止探病，加護病房、安寧病房等有特殊探視需求者須主治醫師同意才能探病，住院病人以一人陪病為限。

疫情升溫，黃偉哲與台南各主要醫院院長、感染科主任昨視訊決議，若發生疫情須超前部署，院區的紅區跟綠區之間要拉大隔離區，各區之間的動線也要有阻隔。

高雄市長陳其邁宣布，在高市隔離醫院及指定採檢醫院有直接照顧確診病患的醫護，在照顧確診個案期間，若因防疫需要而被匡列為居家隔離者，每人將發防疫津貼，以感謝他們辛勞付出。